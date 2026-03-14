อำเภอบางสะพานน้อยเข้าแจ้งความล่าตัวผู้ก่อเหตุ ลอบเผาป่าแผ้วถางพื้นที่ปลายหางเกาะทะลุ เสียหายกว่า 8 ไร่

ประจวบคีรีขันธ์ - อำเภอบางสะพานน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ อ่าวสยาม และป่าไม้ เข้าแจ้งความตำรวจ เร่งสืบหาตัวผู้ลักลอบเผาป่าแผ้วถางพื้นที่บริเวณปลายหางเกาะทะลุ พบความเสียหายกว่า 8 ไร่ เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้( 14 มี.ค.) นายวิโรจน์ ชูแก้ว นายอำเภอ บางสะพานน้อย มอบหมายให้ นาย อาร์ฟันดี เจะเตะ ปลัดอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมด้วย นางสาว วราภรณ์ ไชยสมุทร หัวหน้า อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.1 (โป่งคา) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท. ทรงวุฒิ หวังหมัด รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่า
พร้อมกันนี้ได้มอบภาพถ่ายหลักฐานความเสียหายจากการลักลอบเผาป่าและแผ้วถางพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ปลัดอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ขึ้นไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว แต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ ปลายหางเกาะทะลุ ตำบล ทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ระหว่างการเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย จะเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ที่ลงมือเผาป่าและบุกรุกแผ้วถางพื้นที่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป