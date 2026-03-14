อ่างทองรถต่อคิวเติมน้ำมันยาวล้นถนนสายเอเชีย พลังงานชี้บางปั๊มขาดช่วงเพราะขนส่งไม่ทัน แนะทยอยเติม

อ่างทอง – รถยนต์ แห่ต่อคิวเติมน้ำมันยาวล้นออกมาถึงถนนสายเอเชีย พลังงานจังหวัดอ่างทอง ยอมรับหลายปั๊มน้ำมันขาดช่วง เนื่องจากอยู่ระหว่างการขนส่งจากคลัง ย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก น้ำมันมีเพียงพอ ขอให้ทยอยมาเติมเพื่อลดความแออัด
วันนี้( 14 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณสถานีบริการน้ำมันริม ถนนสายเอเชีย ขาขึ้นภาเหนือ หมู่ 3 ตำบลหลักฟ้า อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง มีรถบรรทุก รถกระบะ และรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวนมากต่อคิวรอเติมน้ำมันยาวจนท้ายแถวล้นออกมาถึงริมถนนสายเอเชีย โดยพบว่ารถที่มาต่อคิวส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกซึ่งต้องใช้น้ำมันดีเซลในปริมาณมาก ขณะเดียวกันก็มีรถกระบะและรถเก๋งทยอยเข้ามารอเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานสถานีบริการต้องเร่งให้บริการลูกค้าตลอดทั้งวัน ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมันดังกล่าวยังคงให้บริการกับรถทุกคันอย่างเท่าเทียม โดยจะให้บริการไปจนกว่าน้ำมันที่มีอยู่จะหมด เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันของประชาชน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล มีจำนวนมาก
ด้านนายก้องเกียรติ กิตติคุณ พลังงานจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในจังหวัดอ่างทองเริ่มประสบปัญหาน้ำมันขาดช่วง บางแห่งต้องขึ้นป้ายแจ้งว่าน้ำมันหมด
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากการขนส่งน้ำมันจากคลังมายังสถานีบริการเกิดความล่าช้า ทำให้บางช่วงมีน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายแห่งกำลังเร่งขนส่งน้ำมันเข้ามาเติมในสถานีบริการเพื่อให้บริการประชาชน พลังงานจังหวัดอ่างทอง ยังระบุว่า ในวันที่ 15 มีนาคม อาจยังคงเกิดภาวะน้ำมันขาดช่วงในบางสถานีบริการ
เนื่องจากการขนส่งยังไม่ทันกับความต้องการของประชาชน พร้อมย้ำว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมยังมีเพียงพอ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และทยอยมาเติมน้ำมันตลอดทั้งวัน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน