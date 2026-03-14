(คลิป)เย้ยกฏหมาย!เปิดเฟซบุ๊กขายปืนเถื่อนโจ่งแจ้งนานกว่า3ปี ตำรวจเพิ่งรู้ล่อซื้อจับยกแก๊ง3คน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจภาค 4 วางแผนล่อซื้อปืนเถื่อน หลังสืบพบกลุ่มเฟซบุ๊ก “ซื้อขาย ปืนเถื่อน” สั่งซื้อปืนราคา 12,000 บาทแล้วนัดรับสินค้า ก่อนส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน ขยายผลบุกค้นห้องพัก รวบเพิ่มอีก 1 คน สารภาพขายมานานกว่า 3 ปี ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่ชื่นชอบปืนเล่นปืนสะสมปืน
วันนี้(14 มี.ค.)พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รอง ผบช.ภ.4 เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 และพ.ต.อ.ณัฏฐ์ โหม่งพุฒ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ร่วมกันจับกุม นายธวัชชัย แพงเพ็ง อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 495 หมู่ที่ 2 ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายธนภัทร พิทักษ์จันทร์กูล อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 314 หมู่ที่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นายอภิสิทธิ์ ศิริประพันธ์ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
พร้อมด้วยของกลางที่ยึดได้ เป็นอาวุธปืนสั้นดัดแปลงไม่ทราบขนาด สีดำ,เครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 จำนวน 3 นัด,อาวุธปืนลูกซอง ยี่ห้อ COMMANDO รุ่น XX3B12 PUMP SHOTGUN จำนวน 1 กระบอก,อาวุธปืนสั้น ยี่ห้อ CZ รุ่น 75 D COMPACT จำนวน 1 กระบอก,อาวุธปืนสั้น ยี่ห้อ CZ รุ่น 75 B CAL.9 LUGER จำนวน 1 กระบอก,อาวุธปืนสั้น ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก,อาวุธปืนสั้น ดัดแปลง ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 กระบอก ,อาวุธปืนสั้น หักลำ ขนาด 12 เกท จำนวน 1 กระบอก,อาวุธปืนยาว ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 กระบอก,กระสุนปืน ขนาด .22 จำนวน 50 นัด,กระสุนปืน ขนาด .22 MAGNUM จำนวน 26 นัด,กระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 21 นัด,กระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 13 นัด,กระสุนปืน ขนาด .45 จำนวน 4 นัด,กระสุนปืน ขนาด 12 เกจ จำนวน 12 นัด,ปลอกกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 22 นัด
พล.ต.ต.นพเก้า กล่าวว่า ก่อนจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 คนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 4 ได้สืบสวนผ่านระบบออนไลน์ ทราบว่ามีกลุ่มผู้ใช้ Facebook แบบเปิดสาธารณะ ซึ่งประชาชนหรือคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต โดยมีชื่อกลุ่มว่า “ ซื้อขาย ปืนเถื่อน” ต่อมาเจ้าที่ตำรวจให้สายลับแฝงตัวเข้าไปในกลุ่ม และได้ทำการติดต่อกับ ผู้ใช้ Facebook โดยผู้ใช้ Facebook ได้แจ้งกับสายลับว่า ตนมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง หากสนใจสามารถตรวจสอบและนัดสถานที่ซื้อขายได้ในราคา 12,000 บาท ต่อมาเจ้าที่ตำรวจได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและวางแผนเข้าจับกุม
โดยผู้ใช้ Facebook ได้นัด สถานที่ซื้อขายที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านสะอาด เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้ใช้เฟชบุ๊คหรือผู้ต้องหา 2 คน คือนายธนภัทร พิทักษ์จันทร์กูล อายุ 41 ปี และ นายอภิสิทธิ์ ศิริประพันธ์ อายุ 26 ปี นำปืนมาส่งให้สายลับ สายลับจึงส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม หลังถูกจับกุมจึงคุมตัวไปสอบสวน
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ให้การรับสารภาพ ว่า พักอยู่กับเพื่อน รวม 3 คน ที่ห้องพักหมายเลข 306 ในหอพักแห่งหนึ่งและในห้องพัก ยังเหลืออาวุธปืนที่ซุกซ่อนเอาไว้อยู่ จากนั้นได้นำพาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นที่ห้องพัก พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางทั้งหมด อยู่ภายในตัวห้องที่พักดังกล่าวและพบตัว นายธวัชชัย แพงเพ็ง อายุ 35 ปี จึงจับกุมตัว
ส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่ยึดได้นั้น เป็นปืนจริง กระสุนจริงและใช้งานได้ทุกกระบอก ทั้ง 3 คน ร่วมกันขายอาวุธปืนออนไลน์มาแล้ว 3 ปี ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่ชื่นชอบอาวุธปืน ชอบสะสมปืน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม จึงนำผู้ต้องหา 3 คน พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันพยายามจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยมิได้รับอนุญาต,ร่วมกันมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร