ทลายแหล่งพักยาบ้า! กลางเมืองมุกดาหาร ตชด.ภาค 2 ยึดของกลางกว่า 4 ล้านเม็ด

มุกดาหาร-ตชด.ภาค 2 สนธิกำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทลายแหล่งพักยาบ้าในพื้นที่จ.มุกดาหาร ผงะพบของกลางยาบ้ากว่า 4,029,900 เม็ด มูลค่า 120 ล้านบาท พร้อมขยายผลติดตามจับกุมได้ผู้ต้องหารวม 3 คน
วันนี้ (14 มี.ค.) ที่กองร้อย ตชด.234 จังหวัดมุกดาหาร ร.ต.อ.คมสัน นิลสมบูรณ์ หน.ชปข.บก.ตชด.ภาค2, ร้อย.ตชด.236, ร้อย.ตชด.234 ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พร้อมหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันแถลงยึดยาบ้า 4,029,900 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา 3 คน ประกอบด้วยนายสมัญญา รักสนิท ที่อยู่ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา, นายรัศมิ์ธวิทย์ ถังสูงเนิน ที่อยู่ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี และนายประพฤกษ์ จันทรี ที่อยู่ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
พร้อมของกลางรถยนต์กระบะอีซูซุ สีแดง/ดำ เลขทะเบียน จข 9417 นครราชสีมา, รถยนต์กระบะอีซูซุ สีขาว/ดำ เลขทะเบียน 9กฉ 8074 กรุงเทพมหานคร และรถโตโยต้า ฟอร์จูเนอร์ สีดำ เลขทะเบียน ขธ 4939 ชลบุรี
สืบเนื่องจากจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งว่าจะมีขบวนการขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ จึงสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูล จึงทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด โดยใช้รถยนต์ 3 คัน และได้เข้าพักอาศัยในบ้านเช่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว บก.ตชด.ภาค 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อสืบสวน ติดตามดูพฤติกรรม
จนกระทั่งวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 14.10 น.พบรถยนต์เป้าหมายทั้ง 3 คัน วิ่งตามกันมาเป็นขบวน มีรถยนต์อีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน 9กฉ 8074 กทม. นำหน้า ตามด้วยรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์สีดำ ป้ายทะเบียน ขธ 4939 ชลบุรี และรถยนต์อีซูซุ สีแดง ป้ายทะเบียน จข 9417 ชลบุรี ขับเข้ามายังบ้านพักหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงวางกำลังเฝ้าบริเวณบ้านเช่าดังกล่าว
ต่อมาเวลาประมาณ 15.40 น. รถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ป้ายทะเบียน ขธ 4939 ชลบุรี วิ่งออกจากบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแบ่งกำลังติดตามรถคันดังกล่าว และเข้าตรวจสอบบ้านเช่าหลังดังกล่าว พบชายจำนวน 2 คน ทราบชื่อภายหลังคือนายปอน และนายเตอร์ (นามสมมุติ) เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัว ได้แสดงอาการพิรุธวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้ จากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว พบยาบ้า อยู่บริเวณชั้น 2 ของบ้านจำนวน 7 กระสอบ ประมาณ 4,029,900 เม็ด เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ยาบ้านั้นเป็นของตนจริง
จากการสอบถามผู้ต้องหา 2 คนที่ถูกจับกุม ให้การว่ามีนายปลา เป็นคนขับรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์สีดำ ป้ายทะเบียน ขธ 4939 ชลบุรี ซึ่งเป็นรถที่ใช้ลำเลียงยาบ้ามาพักไว้ในบ้านเช่า และได้ขับรถออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าจับกุมประมาณ 10 นาที
ต่อมา ร.ต.อ.คมสัน นิลสมบูรณ์ หน.ชปข.บก.ตชด.ภาค 2 สั่งการให้ ชุดติดตามรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์สีดำ คันดังกล่าวแสดงตัวและเข้าจับกุมตัวนายปลา ได้ข้างโรงแรม รชา จังหวัดนครพนม นายปลาให้การว่าหลังขนยาบ้าลงจากรถ ตนได้ขับรถออกมารับแฟนสาวชาวลาว และยอมรับว่าได้ขนยาบ้ากับพวกที่ถูกจับกุมอยู่บ้านเช่าจริง และได้รับค่าจ้างจากนายปอนครั้งละ 40,000 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป