“อร่อยบอกต่อ” ข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านตั้มพานิช อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวเป็นเชฟ ลูกค้าแน่นร้าน

อ่างทอง - หนุ่มอ่างทองอดีตนักเขียนโปรแกรม กลับบ้านเกิดเปิดร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบสูตรเด็ด “ตั้มพานิช” หมูแดงหมักข้ามคืน หมูกรอบหนังกรุบ ลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรแน่นร้าน เปิดขายสัปดาห์ละ 4 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้าน “ตั้มพานิช” ตั้งอยู่บริเวณท่ารถบัสใกล้ วัดจันทร์นิรมิตร หมู่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัด อ่างทอง เป็นร้านอาหารตามสั่งขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าในพื้นที่และนักเดินทาง โดยมีเมนูเด่นคือข้าวหมูแดงหมูกรอบ บะหมี่หมูแดง ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และเย็นตาโฟ ซึ่งแต่ละเมนูมีรสชาติกลมกล่อมและให้ปริมาณคุ้มค่า ทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง
ร้านดังกล่าวเป็นของ นายจิรวัฒน์ วิชยเจริญพงษ์ หรือ “ตั้ม” ซึ่งเดิมเคยทำงานเป็นนักเขียนโปรแกรมอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนแฟนสาวจบด้านวิทยาศาสตร์-เคมี ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมย่านพระราม 9 ก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในจังหวัดอ่างทอง และเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร
นายจิรวัฒน์ เล่าว่า ช่วงแรกเริ่มจากการทำหมูแดงและหมูกรอบไปขายตามตลาดนัดในวันเสาร์ ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจเปิดร้านขายประจำบริเวณท่ารถบัสใกล้วัดจันทร์นิรมิตร
สำหรับเมนูของทางร้านมีหลากหลาย อาทิ ข้าวหมูแดง ราคา 50 บาท ข้าวหมูกรอบ 60 บาท ข้าวหมูแดงรวมหมูกรอบ 70 บาท เกี๊ยวหมูแดงทั้งแบบน้ำและแห้ง ราคา 45 บาท บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง 50 บาท รวมถึงหมูแดงและหมูกรอบแบบจานเดี่ยว นอกจากนี้ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และต้มจืดไว้บริการลูกค้า
จุดเด่นของร้านอยู่ที่หมูแดงซึ่งหมักด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านนานถึง 2 คืน ทำให้เนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอม ส่วนหมูกรอบทอดจนหนังกรุบกรอบ เป็นเมนูยอดนิยมที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องสั่งเมื่อมาที่ร้าน
ร้าน “ตั้มพานิช” เปิดให้บริการสัปดาห์ละ 4 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์ เวลา 10.00-14.00 น. หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-115-8342