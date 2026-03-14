หนุ่มญี่ปุ่นร้องสื่อฯ ถูกสาว LGBTQ เมืองพัทยาบุกทำร้าย -ฉกเงิน 9 พันบาทหนีหลังตกลงว่าจ้างไปนวดที่ห้อง

ศูนย์ข่าวศรีรา- หนุ่มญี่ปุ่นร้องสื่อช่วยฯ ถูกสาว LGBTQ ในเมืองพัทยาบุกทำร้าย-ฉกเงิน 9 พันบาทเผ่นหนี หลังตกลงว่าจ้างให้นวดผ่อนคลายภายในห้องพักจนเกิดการทะเลาะวิวาท วอนตำรวจช่วยจับให้ได้โดยเร็ว
เมื่อเวลา 00.30 น.วันนี้ ( 14 มี.ค.) Mr. ICHIKI YUTA อายุ 33 ปี นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้นำคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพสาว LGBTQ ที่ร้ายร่างกายและขโมยทรัพย์สินภายในห้องพักของตนเองภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้ว
Mr. ICHIKI เล่าผ่านล่ามซึ่งเป็นเพื่อนว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 04.00 – 05.00 น.ของวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมาซึ่งตนเองได้พบสาว LGBTQ บริเวณ โครงการวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ และได้ตกลงว่าจ้างให้เข้านวดผ่อนคลายให้กับตนเองที่ห้องพักในราคา 1,000 บาท แต่ขณะที่ตนเองกำลังเข้าไปอาบน้ำเมื่อออกมาก็พบว่ากระเป๋าเงินที่มีเงินสดประมาณ 2,000 บาทหายไป จึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง และผู้ก่อเหตุยังอาละวาดทุบกระจกภายในห้องพักจนแตกเสียหาย รวมทั้งทำลายทรัพย์สินบางส่วน
ด้วยความตกใจตนเองจึงพยายามไล่ให้ผู้ก่อเหตุออกจากห้องพัก แต่ก็ยังพยายามกลับเข้ามาภายในห้องอีกครั้งจนเกิดการยื้อยุดกัน สุดท้ายตนเองต้องวิ่งหนีออกจากห้องพัก และช่วงจังหวะชุลมุนยังได้ทำเงินสดประมาณ 9,000 บาท ตกหล่นลงพื้นจนทำให้ผู้ก่อเหตุหยิบติดมือหลบหนีไป
“ ผู้ก่อเหตุยังได้ทำลายโทรศัพท์มือถือจนเสียหาย และจากเหตุการณ์ทุบกระจก ก็คาดว่าขาของผู้ก่อเหตุอาจถูกเศษกระจกบาดจนมีเลือดไหล จึงขอฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยเร็ว เนื่องจากตนเองรู้สึกไม่ปลอดภัย และต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด พร้อมขอให้สื่อ ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้ มาดําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว” Mr. ICHIKI กล่าว