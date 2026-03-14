คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดประชุมวิชาการ “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 9

ศูนย์ข่าวศรีราชา - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานการประชุมวิชาการ “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 9 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน “Drive to the Future” โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน
วันนี้ ( 14 มี.ค.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงาน ประชุมวิชาการ “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์” ) ครั้งที่ 9 (The 9th Science Project Exhibition Conference) วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน “Drive to the Future” เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ฝึกฝนตนเองเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในทุกมิติที่สำคัญ ทั้งด้าน Soft-skills และ Hard-skills รองรับการทำงานในอนาคต ผ่านการนำเสนอผลทางวิชาการ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานปิดการประชุมฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในโครงการ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารส่วนงาน รองผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานรวม 286 คน แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยายจำนวน 123 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์จำนวน 105 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 228 ผลงาน
และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “The journey of young scientists: From small steps to the next stage ก้าวเล็กของนักวิทย์รุ่นใหม่ สู่อนาคตเพื่อสังคม” ประกอบด้วย อ.ดร.ก้องภพ ภรันยากุล ภาควิชาชีววิทยา , อ.ดร.คเณศ ธิติอนันต์ปกรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และ อ.ดร.ภูริชญ์ บุญสนิท ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รวมทั้ง นายกนกศักดิ์ แซ่ลี้ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาผู้ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำส่วนงาน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2569 ที่ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัยเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ระดับโมเลกุลเดี่ยว”
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งส่งเสรและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ที่มีความพร้อมในทักษะจำเป็นในทุกมิติทั้ง ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ป้อนสู่ตลาดแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และยังดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการประชุมวิชาการที่จัดต่อเนื่องมาถึงปีที่ 9 จุดเด่นด้านความสำเร็จของงาน คือตัวนิสิตที่สามารถสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ได้ดีในทุกเวที
นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณจากหลายภาคส่วนในการจัดงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี สู่สังคมที่ยั่งยืน
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่ามหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตจากทุกคณะให้สามารถออกไปทำงานได้จริง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มีความโดดเด่นด้านการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถสูง และยังมีบุคลากรระดับศาสตราจารย์ ที่ทำงานวิจัยดีในระดับโลกและได้รับการยอมรับเรื่องานวิจัยที่มีประโยชน์
มหาวิทยาลัยบูรพา ยังคงเดินหน้าที่จะหาทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก เพื่อผลักดันให้นิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสในการเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ในระดับสากลให้ได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน