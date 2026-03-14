กองพันสัตว์ต่างขี่ม้าลาดตระเวนเชิงรุกเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเผาป่าเขตรอยต่ออุทยานฯดอยสุเทพ-ปุย

เชียงใหม่ – กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก นำม้ามาช่วยในการลาดตระเวนตรวจแนวกันไฟและพื้นที่เสี่ยงรอบป่ารอยต่ออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยเฉพาะจุดที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่า
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า พันโทสุขุม แพทยารักษ์ ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลขี่ม้าลาดตระเวนเชิงรุก พร้อมตรวจแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงรอยต่ออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และผืนป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลโดยหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ตลอดจนผืนป่าในพื้นที่กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตไฟป่าและปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
สำหรับการใช้ม้าในการลาดตระเวนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เขาสูงชันและป่าลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเบื้องต้นพบว่าแนวกันไฟที่ทำไว้โดยรอบ ระยะทาง 2-3 เมตรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้กองพันสัตว์ต่าง มีม้าอยู่ในความดูแล 35 ตัว พร้อมยกระดับการออกลาดตระเวน และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าได้ตลอดเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อร่วมป้องกันภัยธรรมชาติ ปกป้องอากาศสะอาดให้ประชาชน