สงครามพ่นพิษ! คลังใหญ่จำกัดปริมาณขาย ปั๊มบุรีรัมย์หลายแหล่งแห่งน้ำมันดีเซลหมดไม่มีขาย หาเติมวุ่น

บุรีรัมย์ - สงครามตะวันออกกลางพ่นพิษ คลังใหญ่จำกัดปริมาณขายส่งน้ำมันให้กับปั๊มตามต่างจังหวัด ล่าสุดปั๊มใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลายแห่ง น้ำมันดีเซลหมดเกลี้ยงไม่มีขายต้องติดป้ายแจ้งลูกค้าที่มาใช้บริการ ต้องขับรถตระเวนหาเติมวุ่น ส่วนน้ำมันประเภทอื่นยังมีขายปกติ
วันนี้ (14 มี.ค.69) สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อเริ่มส่งผลกระทบกับหลายประเทศ โดยเฉพาะด้านพลังงานน้ำมันเนื่องจากมีปัญหาด้านการขนส่ง ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีการติดป้ายแจ้งลูกค้าว่าน้ำมันดีเซลหมด แต่น้ำมันชนิดอื่นยังมีขายเป็นปกติ และยังคงมีประชาชน เกษตรกร ขับรถยนต์แวะเวียนมาเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง แต่รถยนต์บางคันที่ตั้งใจมาเติมน้ำมันดีเซลก็ต้องผิดหวัง เพราะน้ำมันดีเซลหมดทำให้ต้องขับรถไปตระเวนหาเติมที่ปั๊มอื่นแทน
จากการสอบถามนายพิพัฒพงษ์ จีนโน พนักงานประจำปั๊มคราวน์เท็กซ์ สาขา โคกหลวงพ่อ ตั้งอยู่ริมถนนสายนางรอง–ปะคำ อ.นางรอง บอกว่า สาเหตุที่น้ำมันดีเซลหมดช่วงนี้ เนื่องจากทางคลังใหญ่จำกัดปริมาณขายส่งน้ำมันให้กับปั๊มต่างๆ ซึ่งจากปกติทางปั๊มจะไปซื้อน้ำมันจากคลังใหญ่สัปดาห์ละ 3 – 4 รอบ แต่ละสัปดาห์ ก็จะมีน้ำมันดีเซลจำหน่ายเฉลี่ยสัปดาห์ 40,000 – 50,000 ลิตร ซึ่งต้องกระจายให้กับปั๊มสาขาที่มีอยู่ 4 แห่ง เฉลี่ยสาขาละ 10,000 ลิตร ก็จะเพียงพอขายให้กับลูกค้าได้ประมาณ 1 สัปดาห์
แต่หลังจากเกิดสงครามที่ตะวันออกกลาง ทางคลังใหญ่ก็จำกัดปริมาณซื้อน้ำมันดีเซลลง เหลือสัปดาห์ละ 10,000 ลิตรเท่านั้น เมื่อกระจายให้กับปั๊มทั้ง 4 สาขา ก็จะตกสาขาละ 2,000 – 3,000 ลิตรเท่านั้น ทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และเกษตรกรที่มาใช้บริการเติมน้ำมัน
ช่วงนี้ ทางคลังใหญ่อาจจะแค่จำกัดปริมาณขายส่งน้ำมันให้ปั๊มต่างๆ ได้ขายแต่ไม่เพียงพอตลอดสัปดาห์ แต่หากสงครามยังยืดเยื้อก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้น้ำมันจะขาดแคลนหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งกับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ