คึกคักเทศกาลสาดสี “ Holi Festival Pattaya 2026” บริเวณชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เริ่มแล้วเทศกาลสาดสี “ Holi Festival Pattaya 2026” บริเวณชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค.นี้ เปิดงานวันแรกนักท่องเที่ยวไทย-อินเดียร่วมงานคึกคัก
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดงาน Holi Festival Pattaya 2026 หรือเทศกาลสาดสี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวอินเดีย ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ( 13 มี.ค.) ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี ซึ่งมี นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน และมี นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา ,นายลักษมัน ซิงห์ นายกสมาคมอินเดียพัทยา นางสาวอำพร แก้วแสง ประธาน กต.ตร.สภ.พัทยา ร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่าเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวอินเดียจำนวนมากที่เข้าร่วมงาน
โดยงานเทศกาล Holi Festival Pattaya 2026 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง เมืองพัทยา และสมาคมนักธุรกิจไทย–อินเดีย พัทยา เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยา ให้สมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอินเดียผ่านเวทีเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างพัทยา
อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและอินเดีย พร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้คึกคักมากยิ่งขึ้น
สำหรับงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–15 มี.ค.นี้ที่ชายหาดพัทยากลาง ภายในงานได้แบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนศาสนา จัดพิธีบูชาและสักการะองค์พระพิฆเณศ และพระกฤษณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ
โซนกิจกรรมบันเทิง เปิดพื้นที่ให้ร่วมสนุกกับการสาดสี โดยใช้สีออร์แกนิกที่ปลอดภัยต่อผู้ร่วมกิจกรรม สร้างบรรยากาศสนุกสนานตามประเพณีของชาวฮินดู และโซนอาหาร จำหน่ายอาหารนานาชาติและอาหารอินเดียหลากหลายเมนูให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง
นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินและนักร้องชื่อดังทั้งจากประเทศไทยและประเทศอินเดีย สลับหมุนเวียนสร้างความบันเทิงตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 100,000 คน