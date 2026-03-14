ตราด – เกาะช้างเฟอร์รี่ ยันยังไม่ขึ้นค่าโดยสารและค่าบริการรถยนต์ข้ามไปยังเกาะช้าง เหตุยังมีน้ำมันในสต๊อกที่สามารถรองรับงานบริการได้อีก 2 เดือน ส่วนผู้จัดการสนามบินตราด เน้นโยบายประหยัดพลังงานในสนามบิน รับมือสถานการณ์พลังงาน
จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นจากปัญหาการสู้รบในตะวันออกกลางที่ยังคงส่อเค้ายืดเยื้อ ซึ่งในส่วนของรัฐบาลไทย ได้กำหนดมาตรการรับมือราคาพลังงานในเบื้องต้น ด้วยการประกาศตรึงราคาน้ำมันในประเทศเป็นเวลา 15 วันหลังเกิดการสู้รบ และกำลังจะครบกำหนดในวันที่ 16 มี.ค.2569 นั้น
วันนี้ ( 14 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันจาก นายภานุพงศ์ เมตตา ผู้จัดการท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด ถึงปริมาณน้ำดีเซลที่บริษัทต้องใช้ในการให้บริการเรือเฟอร์รี่ จำนวน 3-5 ลำ ที่นำนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปยัง อ. แหลมงอบ- อ.เกาะช้าง ทั้งขาไปและกลับรวมเกือบ 20 เที่ยวอยู่ที่ประมาณ 4,000 -5,000 ลิตรต่อวัน ขณะที่บริษัทฯ มีน้ำมันซึ่งสต๊อกไว้ปริมาณ 60,000 ลิตร และจะสามารถรองรับสถานการณ์ได้ประมาณ 1 สัปดาห์
แต่ะหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อไปนานวันบริษัทฯ ก็อาจจะไม่สามารถแบกรับภาระด้านราคาน้ำมันที่จะปรับขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าบริการเรือเฟอร์รี่ เพราะการขึ้นราคาจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่าตราดก่อน
โดยอัตราค่าบริการในขณะนี้ยังอยู่ที่ 80 บาทต่อเที่ยวต่อคน ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล 120 บาทต่อคันต่อเที่ยว หากเป็นรถบรรทุกจะคิดราคา 400 บาทต่อเที่ยวต่อคัน ”
ผู้จัดการท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง ยังเผยอีกว่าในแต่ละวันจะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง ประมาณ 4,000 คน รถยนต์ประมาณ 1,000-1,500 คัน แต่หากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือหยุดยาว รวมทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ก็จำเป็นต้องเพิ่มเที่ยวเรือบริการที่อาจกระทบต่อปริมาณน้ำมันที่สต๊อคไว้
" บริษัทมีความสามารถในการแบกรับภาระค่าโดยสารไว้ได้อีกประมาณ 2 เดือน และหากสถานการณ์สู้รบยังไม่สิ้นสุดก็อาจจำเป็นต้องเสนอต่อ เจ้าท่าตราด เพื่อขอขึ้นราคาค่าโดยสาร แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับอนุมัตจากเจ้าท่าตราดหรือไม่
จึงอยากวอนไปยังรัฐบาลให้เร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือโดยสารอย่างเป็นรูปธรรม เพราะไม่เช่นนั้น อาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้โดยสารได้” ผู้จัดการท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง กล่าว
ด้าน นายภารดร ชาญศึก ผู้จัดการสนามบินตราด บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด ได้ออกมายอมรับว่าการสู้รบในตะวันออกกลางย่อมส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศอย่างแน่นอน แต่ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในเรื่องราคาค่าโดยสาร เพราะขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนกลาง แต่ในระดับภูมิภาค สนามบินตราด ได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การใช้รถยนต์ การลดการเดินทางและการลดค่าใช้จ่ายในสนามบิน
“ ปัจจุบันสนามบินตราดมี 3 เที่ยวบินที่เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ และ 3 เที่ยวจากสนามบินตราด และในช่วงปลายปี 2569 จะใช้เครื่องบินไอพ่นแทนเครื่องบิน ATR72-600 ขนาด 70 ที่นั่ง ส่วนปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกสนามบินตราดในปี 2568 ที่ประมาณ 80,000–90,000 คน” ผู้จัดการสนามบินตราด กล่ว
