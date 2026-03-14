ผบก.ตร.กาญจน์เรียกประชุมรับมือสงกรานต์ สั่งเข้มอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเชิดชูตำรวจทำดี

กาญจนบุรี - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเรียกประชุมวางแผนรับมือการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ย้ำเข้มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว
วันนี้( 14 มี.ค.)พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เดือนเมษายนซึ่งกำลังจะมาถึง เป็นช่วงเทศกาล สงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว ทำให้มีปริมาณการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2569 มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 11–15 เมษายน
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้กำชับให้ตำรวจทุกจังหวัดประชุมวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดตลอดช่วงเทศกาล
ดังนั้น พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร, พ.ต.อ.ศราวุธ สวัสดิชัย, พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์, พ.ต.อ.พิพัฒน์ รุ่งสัมพันธ์, พ.ต.อ.จอมพล รุจิรดำรงค์ชัย, พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และ พ.ต.อ.ธนกร รอดเรือง รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 ช่วยราชการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
ได้เรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหน่วยงานตำรวจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ กล่าวว่า ในช่วงที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง แม้จะมีคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายคดี แต่ตำรวจในพื้นที่สามารถคลี่คลายคดีได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.มานะ สำราญวงศ์ ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนี้ การตั้งด่านตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรยังสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้หลายคดี ทั้งคดีลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย คดียาเสพติด และการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า ซึ่งเป็นผลงานของ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี และ พ.ต.ท.โชคชัย ไทยเจริญ รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี
อีกทั้งยังมีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวหญิงที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะท่องเที่ยวที่ บ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดย พ.ต.ท.วิชัย ชมสุวรรณ สารวัตรสถานีตำรวจภูธรปิล๊อก ได้รับแจ้งเหตุและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันที
โดย ส.ต.ท.บุญญฤทธิ์ เนียมจำเริญ และ ส.ต.ท.ศุภชัย อุ่นศิริ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปิล๊อก ได้ใช้ความรู้จากการฝึกอบรมการทำ CPR จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เข้าช่วยเหลือจนสามารถยื้อชีวิตนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวไว้ได้
ทั้งนี้ เส้นทางจากบ้านอีต่องไปยังโรงพยาบาลทองผาภูมิมีระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร และต้องผ่านเส้นทางภูเขาที่มีโค้งมากถึง 399 โค้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
จากผลงานดังกล่าว พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ พ.ต.ท.โชคชัย ไทยเจริญ, ส.ต.ท.บุญญฤทธิ์ เนียมจำเริญ และ ส.ต.ท.ศุภชัย อุ่นศิริ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการตำรวจที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากผลงานดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอีก 6 นาย ได้แก่ จ.ส.ต.สันติ อันพันธ์, ส.ต.ท.วุฒินันท์ เชียงกา, ส.ต.ท.ศิวกร เกษมวิริยนนท์, ส.ต.ท.จักรวุฒิ ใจซื่อ, ส.ต.ท.ธเนศร์ จงวัฒนาไพศาล และ ส.ต.ต.ดรัญภพ ศรีเพชรดี สังกัดสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ