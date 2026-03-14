(คลิป)อึ้ง!ดีเซล “ตากฟ้า”ขาดแคลนหนัก ชาวบ้านต้องขับรถขนถังจองคิวนอนรอข้ามคืน

นครสวรรค์ – เกษตรกรทั้งชาวตากฟ้า-อำเภอ/จังหวัดใกล้เคียง ต้องแห่ขับรถขนถังขนแกลลอนจอดนอนจองคิวเติมน้ำมันกันแบบข้ามคืนแล้ว..หลังดีเซลเกลี้ยงสต็อกปั๊ม PT ถนนสาย 1145 ตากฟ้า–ท่าตะโก ขณะที่บริษัทแม่จะส่งน้ำมันล็อตใหม่เข้าวันรุ่งขึ้น แถมซื้อได้แค่รายละ 100 ลิตร 70 คิว ที่เหลือต้องลุ้นวันต่อวัน
สถานการณ์น้ำมันดีเซลขาดแคลน ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ หลังสต็อกน้ำมันดีเซล ปั๊ม PT บนถนนสาย 1145 ตากฟ้า–ท่าตะโก ตำบลพุนกยูง หมดตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 13 มีนาคม 69 ต่อมา เจ้าของปั๊มได้ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า น้ำมันดีเซลจากบริษัทแม่จะเข้ามาส่งในเวลาประมาณ 11.30 น. ของวันที่ 14 มีนาคม
ส่งผลให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเร่งนำรถมาจองคิวรอเติมน้ำมันกันตั้งแต่ช่วงเย็นราว 16.00 น. มีทั้งรถกระบะ รถสามล้อพ่วง รถไถ รวมถึงการนำถังสำรองขนาด 20 ลิตร และ 200 ลิตร บรรทุกมาเต็มคัน
อย่างไรก็ตาม ปั๊มกำหนดเงื่อนไขให้เติมน้ำมันได้ไม่เกินคันละ 100 ลิตร และไม่สามารถวนกลับมาเติมซ้ำได้ เพื่อกระจายให้ทั่วถึง โดยผู้ที่มารอต่อคิวส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำมันกับเครื่องมือทางการเกษตร อาทิ รถไถ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องปั๊มน้ำ
บางรายเดินทางมาจากต่างอำเภอ ไป-กลับเกือบ 100 กิโลเมตร ถึงขั้นเตรียมที่นอนและผ้าห่มมานอนรอในรถ เนื่องจากเคยพลาดโอกาสเติมน้ำมันมาแล้ว เพราะน้ำมันหมดก่อนถึงคิว ขณะที่สองพี่น้องเกษตรกรรายหนึ่งนำรถไถและรถกระบะมาจองคิวตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่ม เผยว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนเป็นครั้งแรก แม้อยู่ไม่ไกลจากปั๊ม แต่ไม่อยากเสี่ยงพลาดเพราะจำเป็นต้องใช้น้ำมันกับงานเกษตรหลายอย่าง
ด้านนายณรงค์ แดงชัย เจ้าของปั๊มน้ำมัน PT เปิดเผยว่า ปั๊มเปิดให้บริการมาได้เพียงปีเศษก็ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำมันขาดแคลน ยอมรับรู้สึกเห็นใจชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร จึงพยายามบริหารจัดการให้ทุกคนได้เติมอย่างทั่วถึง โดยในวันที่ 14 มีนาคม จะมีน้ำมันเข้ามาประมาณ 8,000 ลิตร แบ่งจัดสรรให้ภาคเกษตร 7,000 ลิตร จำกัดเติมคันละ 100 ลิตร ส่วนอีก 1,000 ลิตร สำหรับรถที่สัญจรทั่วไป จำกัดยอดเติมไม่เกินคันละ 500 บาท
ทั้งนี้ นายณรงค์ ระบุว่า หากน้ำมันในสต๊อกหมด ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีน้ำมันเข้าทุกวันหรือไม่ เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ยังไม่มีน้ำมันสำรองเข้ามาเพิ่มเติม ต้องติดตามและลุ้นกันแบบวันต่อวัน.