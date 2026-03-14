หวิดหลุดอีกล็อต!ตร.สกัดกระบะติดตู้ทึบขนกระเทียมสดอำพราง-กลบกลิ่นยาบ้า 2 ล้านเม็ด

เชียงราย – ตำรวจสกัดคาด่านฯปูแกง ก่อนหลุดเขตเชียงรายเข้าพะเยา..รวบหนุ่มมีนบุรี ควบกระบะติดตู้ทึบขนยาบ้า 10 กระสอบ เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 2,000,000 เม็ด ซุกใต้กองกระเทียมสดหวังอำพรางกลบกลิ่น จ่อส่งอยุธยาฯ-ปริมณฑล
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจปูแกง ถนนพหลโยธินก่อนเข้าเขต จ.พะเยา หมู่ 1 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ได้ตรวจค้นรถยนต์กระบะตอนเดียว ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ติดตู้ทึบบรรทุกสินค้า ขับมาจากทาง อ.เมืองเชียงราย มุ่งหน้าจะเข้าเขต อ.แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อเย็นวันที่ 13 มี.ค.69 ที่ผ่านมา
พบนายอำนวย อายุ 45 ปี มีภูมิลำเนาอยู่มีนบุรี กรุงเทพฯ เป็นคนขับ สอบถามเบื้องต้นก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ารับจ้างขนกระเทียม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอเปิดตู้บรรทุกสินค้าท้ายกระบะเพื่อตรวจสอบ พบกระเทียมสดถูกบรรทุกมาเต็มกระบะจนส่งกลิ่นคละคลุ้ง
แต่พอตรวจสอบใต้กองกระเทียม กลับพบกระสอบฟางซุกซ่อนอยู่ภายในรวม 10 กระสอบ เมื่อเปิดพิสูจน์ดูภายในกระสอบพบบรรจุยาบ้าเอาไว้ใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 2,000,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายอำนวยเอาไว้
จากการสืบสวนเบื้องตนทราบว่ายาเสพติดทั้งหมดถูกขนมาจากมาจากพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อจะนำไปส่งที่ จ.พระนครรีอยุธยา หรือพื้นที่ปริมณฑล โดยได้นำกระเทียมไปวางทับกระสอบบรรจุยาบ้าเอาไว้เพื่ออำพรางและกลบกลิ่น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.พาน เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายต่อไป.