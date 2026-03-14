ลพบุรีปรับโฉม “วงเวียนสระแก้ว” ทาสีคชสีห์–สะพาน ยกระดับแลนด์มาร์กเมือง

ลพบุรี - เทศบาลเมืองลพบุรีเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว ทาสีฟุตบาท สะพาน และรูปปั้นคชสีห์ เพื่อเพิ่มความสวยงามเป็นระเบียบ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ภาคส่วนราชการ และคณะครูจาก โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “พัฒนาปรับปรุงวงเวียนศรีสุริโยทัย ประจำปีงบประมาณ 2569”
กิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันทาสีขอบฟุตบาทรอบวงเวียน ทาสีรูปปั้นคชสีห์หมอบ ทาสีสะพานเชื่อมจากขอบสระทั้งสี่ทิศ รวมถึงทาสีที่นั่งพักผ่อนบริเวณขอบสระ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สะอาดตา และเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน
ด้าน นายจำเริญ กล่าวว่า เทศบาลเมืองลพบุรีมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบวงเวียนศรีสุริโยทัยให้มีความสวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวให้มีความน่าอยู่และน่าเยี่ยมชม รวมทั้งเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว
สำหรับ วงเวียนศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในย่านเมืองใหม่ลพบุรี เดิมมีประติมากรรมลักษณะคล้ายทหารปืนใหญ่ในท่าเตรียมพร้อมตั้งอยู่บนแท่นกลางสระ ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นประติมากรรมคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน พร้อมสะพานเชื่อมจากขอบสระทั้งสี่ทิศ
บริเวณโดยรอบยังมีประติมากรรมสำคัญ เช่น พญานาคให้น้ำ 4 ตัว และรูปปั้นคชสีห์หมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารตั้งอยู่เชิงสะพานทั้งสี่ทิศรวม 8 ตัว โดยออกแบบให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรง สื่อถึงพลังและความดุดัน
ปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญของเมือง และเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย