ทลายแหล่งพักยาพะเยา!ยึดไอซ์ซุกถุงขิงสดล็อตใหญ่เตรียมส่งลพบุรี-ล่อแล้วรวบชาวภูซางส่งยาบ้า

พะเยา – ส่อจะเป็นทั้งแหล่งพัก-ทางผ่าน ยานรก..ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตชด. ยึดได้ทั้งยาบ้า-ไอซ์ อีก 2 ล็อตติด หลังบุกตรวจลานเครปยางฯเก่าเชียงคำ เจอไอซ์ซุกถึงขิงสดอำพราง เกือบ 200 ถุง รวมกว่าครึ่งตัน แถมขยายผลจากผู้เสพ/ผู้ค้ารายย่อย ล่อแล้วรวบพ่อค้ายาบ้าภูซางได้พร้อมของกลางอีกล็อต
วันนี้(14 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผบก.ภ.พะเยา ได้รับรายงานว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดซุกซ่อนมากับผลผลิตทางการเกษตร เข้าพักไว้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ก่อนส่งต่อไปยังภาคกลาง จึงสั่งการ พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงคำ ประสาน น.ส.ศิรินุช จันทาพูน นอภ.เชียงคำ นายไชยกฤต ปิงเมือง ปลัดฯหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.ท.คม เชษฐ์ขุนทด รอง ผกก.สืบสวน สภ.เชียงคำ และ นายรุ่งทวี แก้วคำปา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ อส. รวมเกือบ 20 นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดต้องสงสัย
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณลานเครปยางเก่า บ้านหมู่ 16 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ พบถุงดำบรรจุขิงสดจำนวนมากวางเรียงอยู่ภายในศาลา ตรวจนับได้ทั้งหมด 199 ถุง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอย่างละเอียดกลับพบว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ด้านในทุกถุง รวมของกลางน้ำหนักประมาณ 597 กิโลกรัม
จากข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้วิธีซุกซ่อนยาไอซ์ปะปนกับขิงเพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ ก่อนนำมาพักไว้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ เตรียมลำเลียงส่งต่อไปจังหวัดลพบุรี
สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้พบชายต้องสงสัยประมาณ 6 คน สวมหมวกและปิดบังใบหน้า นำถุงดำมาวางเรียงไว้ภายในศาลา เมื่อเห็นรถเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ กลุ่มชายดังกล่าวได้พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดยาไอซ์ทั้งหมดไว้เป็นของกลาง และนำส่ง สภ.เชียงคำ เพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง รวมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่ก่อนหน้านี้(13 มี.ค.) น.ส.ศิรินุช จันทาพูน นอภ.เชียงคำ ในฐานะ ผอ.ศป.ปส.อ.เชียงคำ ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง อส. สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ สภ.เชียงคำ และ ร้อย ตชด.326 เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย ตามนโยบาย Quick Big Win ภายใต้ยุทธการ พิทักษ์เมืองพะเยา
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา สืบสวนขยายผลแล้วมีการซัดทอด จนทราบแหล่งจำหน่ายยาเสพติด จึงวางแผนใช้สายลับล่อซื้อยาบ้า จากนายสมยศ (ขอสงวนนามสกุล) และนางวรรณา (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลสบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
ต่อมาทั้งสองได้นัดส่งมอบยาบ้ากันบริเวณถนนภายในหมู่บ้านก๊อน้อย หมู่ 1 ตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง เจ้าหน้าที่จึงประสานกำลังกับที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง และตำรวจ สภ.ภูซาง เข้าร่วมปฏิบัติการ กระทั่งทั้งคู่มาถึงจุดนัดหมาย จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบของกลางเป็นยาบ้า 15 มัด มัดละ 2,000 เม็ด รวมทั้งสิ้น 30,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องต่อไป.