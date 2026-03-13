"GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” ลุย “ส่งต่อลูกหนัง สานฝันเยาวชนไทย” มอบฟุตบอลผ่าน "ขอนแก่น ยูไนเต็ด" ร่วมพัฒนาเยาวชนอีสาน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กัลฟ์ ร่วมกับเอไอเอสเดินหน้าจุดประกายความฝันเยาวชนไทย ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สานต่อโครงการ "GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย ส่งต่อลูกหนัง สานฝันเยาวชนไทย" ส่งมอบลูกฟุตบอลมาตรฐานให้กับ สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด เป็นตัวแทนส่งต่อไปยังโรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสาน มุ่งใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของสององค์กรชั้นนำ โดยมุ่งเน้นไปที่สโมสรระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งอย่าง ขอนแก่น ยูไนเต็ด ซึ่งมีความใกล้ชิดกับแฟนบอลและเยาวชนในพื้นที่ การมอบลูกฟุตบอลในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการให้เครื่องมือทางกีฬา แต่เป็นการมอบโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างทั้งสุขภาพกายและใจ ตลอดจนเรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักเตะอาชีพในอนาคต
พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ในช่วงพักครึ่งระหว่างการแข่งขันฟุตบอล “บีวายดี ซีล5 ลีกสอง” ระหว่าง “จงอางผยอง” ขอนแก่น ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “เสือป่าราชา” นครปฐม ยูไนเต็ด ที่ขอนแก่น สเตเดียม โดยมี คุณวัฒนา ช่างเหลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คุณวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS ร่วมเป็นประธานในพิธี และ คุณวีระเดช ฆาตา ผู้จัดการทีมสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร กับ รร.ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มาร่วมงานด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่น
ทั้งนี้ โครงการ "GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย ส่งต่อลูกหนัง สานฝันเยาวชนไทย" ได้ประเดิมส่งมอบลูกฟุตบอลไปแล้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สโมสรจามจุรี ยูไนเต็ด) และสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด โดยยังมีเป้าหมายในการกระจายลูกฟุตบอลไปยังสโมสรอื่นๆ ในไทยลีก ได้แก่ ชลบุรี เอฟซี, สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด และ นรา ยูไนเต็ด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
การผนึกกำลังกันในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่พร้อมเป็น 'ลมใต้ปีก' สนับสนุนทุกความฝันของเยาวชนไทย สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป