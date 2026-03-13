xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งตรวจปั๊มน้ำมันด่วน พลังงานจังหวัดลงพื้นที่บ่อพลอย พบ ปชช.ยังต่อคิวยาว ไร้ลักลอบผิดกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย ตามนโยบายมหาดไทย พบประชาชนยังต่อแถวเติมน้ำมันจำนวนมาก ขณะที่การตรวจสอบไม่พบการกักตุนหรือกระทำผิดกฎหมาย

วันนี้( 13 มี.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน ปลัดจังหวัด ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ อำเภอบ่อพลอย เพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันให้เป็นไปตามกฎหมาย

การลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดย นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางสมนึก สิทธิการณา พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันตามแนว ทางหลวงหมายเลข 3086

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด

จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งมีน้ำมันเหลือจำหน่ายไม่มากนัก แต่ยังคงสามารถให้บริการประชาชนได้ โดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. พบว่ามีประชาชนและเกษตรกรนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาต่อแถวรอเติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก บางรายนำถังแกลลอนมาบรรจุน้ำมันเพื่อนำไปใช้ในการทำการเกษตร

เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์บรรจุน้ำมันที่ปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือสถานีบริการไม่ให้จำหน่ายน้ำมันเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด

ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนว่าปั๊มน้ำมันบางแห่งปิดให้บริการเพื่อกักตุนรอปรับราคานั้น จากการตรวจสอบพบว่าสถานีบริการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอหนองปรือ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. โดยมีราคาน้ำมันดีเซลแตกต่างกันเล็กน้อย ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคา

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่สลิปการเติมน้ำมันในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าเจ้าของสถานีบริการได้ซื้อน้ำมันมาในราคาลิตรละ 38.60 บาท และจำหน่ายให้ประชาชนในราคาลิตรละ 38.80 บาท

เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดยังได้ตรวจวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บของสถานีบริการ พบว่าน้ำมันดีเซลยังคงเหลือประมาณ 8,800 ลิตร ขณะที่น้ำมันเบนซินเหลือเพียงประมาณ 700 ลิตรเท่านั้น อย่างไรก็ตามสถานีบริการยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ การตรวจสอบครั้งนี้ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย และผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี










ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งตรวจปั๊มน้ำมันด่วน พลังงานจังหวัดลงพื้นที่บ่อพลอย พบ ปชช.ยังต่อคิวยาว ไร้ลักลอบผิดกฎหมาย
ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งตรวจปั๊มน้ำมันด่วน พลังงานจังหวัดลงพื้นที่บ่อพลอย พบ ปชช.ยังต่อคิวยาว ไร้ลักลอบผิดกฎหมาย
ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งตรวจปั๊มน้ำมันด่วน พลังงานจังหวัดลงพื้นที่บ่อพลอย พบ ปชช.ยังต่อคิวยาว ไร้ลักลอบผิดกฎหมาย
ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งตรวจปั๊มน้ำมันด่วน พลังงานจังหวัดลงพื้นที่บ่อพลอย พบ ปชช.ยังต่อคิวยาว ไร้ลักลอบผิดกฎหมาย
ผู้ว่าฯกาญจน์ สั่งตรวจปั๊มน้ำมันด่วน พลังงานจังหวัดลงพื้นที่บ่อพลอย พบ ปชช.ยังต่อคิวยาว ไร้ลักลอบผิดกฎหมาย
+1