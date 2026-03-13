แม่ร่ำไห้! ร้องขอความเป็นธรรม กลุ่มผู้ปกครองรุมทำร้ายลูกชาย 15 ปี กลาง รพ.ใหญ่โคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- แม่ร่ำไห้ ร้องสื่อขอความเป็นธรรม กลุ่มผู้ปกครองรุมทำร้ายลูกชาย 15 ปี กลาง รพ. ใหญ่โคราช เผยเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองนครราชสีมา ให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในข้อหาทำร้ายร่างกายเยาวชนแล้ว
วันนี้ (13 มี.ค.69) เมื่อเวลา 14.00 น. น.ส.จุ๊บ (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ได้นำคลิปภาพหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย คือ “น้องกัน” (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี หลังถูกผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งทั้งชายและหญิง ประมาณ 3-4 คน รุมทำร้ายร่างกายภายในบริเวณ รพ.มหาราชนครราชสีมา ซึ่งคาดว่า ผู้ใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นผู้ปกครองและญาติของเด็กนักเรียนหญิงรายหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุทะเลาะวิวาทตบตีเคลียร์ใจกับเด็กนักเรียนหญิงอีกราย
น.ส.จุ๊บ เล่าด้วยน้ำตาคลอว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา “น้องกัน” ลูกชายของตนเล่าให้ฟังว่า “น้องวัน” อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.4 กับ “น้องใจ” อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.5 ซึ่งเป็นนักเรียนต่างสถาบัน ได้นัดเคลียร์ใจกันในพื้นที่ อ.ปักธงชัย และเกิดการตบตีกันเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันเดียวกัน พร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้ และต่อมา “น้องใจ” ได้ถูกพามารักษาตัวที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา
เวลาต่อมา “น้องวัน” และกลุ่มผู้ปกครอง พร้อมด้วยลูกชายของตน ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเช่นกัน และมาเจอเข้ากับผู้ปกครองของ “น้องใจ” แต่ผู้ปกครองกลุ่มนี้ระงับอารมณ์ไม่อยู่ ได้เข้าทำร้ายลูกชายของตน ทั้งๆ ที่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างเด็กผู้หญิงสองคน ส่วนลูกชายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยเข้ารุมทำร้าย “น้องกัน” ด้วยการตบเข้าที่บ้องหู ต่อยที่หัวไหล่ซ้าย จิกผม และต่อยเข้าที่ท้อง ท่ามกลางความพยายามของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ช่วยกันห้ามปราม แต่ผู้ก่อเหตุกลับไม่สนใจ ยังคงปรี่เข้าทำร้าย พร้อมตะโกนด่าทออย่างต่อเนื่อง
หลังเกิดเหตุการณ์ “น้องกัน”ลูกชายของตนได้โทร.มาแจ้งเวลาประมาณ 22.30 น.ว่า ถูกผู้ใหญ่กลุ่มนี้รุมทำร้ายร่างกายที่โรงพยาบาลดังกล่าวทำให้ตนตกใจอย่างมาก และสอบถามรายละเอียดจากลูกชาย ตนจึงอยากถามว่า ทำไมผู้ใหญ่ถึงใช้อารมณ์กับเด็กแบบนี้ ไม่ถามข้อเท็จจริงก่อน ลูกชายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย แต่กลับถูกทำร้ายร่างกาย แถมยังท้าทายให้ไปแจ้งความด้วย ซึ่งตนได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในข้อหาทำร้ายร่างกายเยาวชนแล้ว พร้อมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองเด็ก เข้ามาตรวจสอบและให้ความเป็นธรรม เนื่องจากเกรงว่า จะมีการข่มขู่หรือคุกคามตามมา
ด้าน “น้องกัน” อายุ 15 ปี เล่าว่า ตนไม่ได้รู้เรื่องการนัดทะเลาะวิวาทของเด็กผู้หญิงทั้งสองคนมาก่อน เพิ่งมาทราบภายหลังว่า เกิดเหตุทะเลาะกันแล้ว และตนได้เดินทางมาโรงพยาบาลพร้อมกับผู้ปกครองของ “น้องวัน” รวม 5 คน แต่เมื่อมาถึง กลับพบผู้ปกครองของฝ่าย “น้องใจ” คู่กรณี เดินปรี่เข้ามาหา ด่าทอและทำร้าย โดยมีการกระชากคอ ต่อยท้อง ตบเข้าที่บ้องหู 2 ครั้ง ต่อยไหล่ซ้าย 1 ครั้ง รวมถึง จิกผมและถีบเข้าที่หน้าท้อง ไม่มีการสอบถามข้อเท็จจริงใดๆ
ตอนนั้นตกใจกลัวมาก ทำอะไรไม่ถูก เลยโทร.หาคุณแม่ และอยากถามว่า ทำผมทำไม เพราะผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทะเลาะกันเลย และระหว่างเกิดเหตุก็มีหนึ่งในผู้ก่อเหตุชี้หน้า พร้อมพูดข่มขู่ว่า “ให้จำหน้ากูเอาไว้ให้ดี” ทำให้ตนรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตส่วนความคืบหน้าคดี ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา จะได้เรียกคู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำและจะนำคลิปภาพ พร้อมหลักฐานต่างๆ มาประกอบสำนวนดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุต่อไป