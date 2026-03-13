แม่สอดระทึกซ้ำ!พม่ายิงค.120 ถล่มคาสิโน คนจีนดับ 3 เจ็บ 7 ที่เหลือต้องหนีกันจ้าละหวั่น

ตาก – ชายแดนแม่สอดระทึกซ้ำ..หลังทหารเมียนมาเดินหน้ายิงถล่มหวังยึดพื้นที่กองกำลัง KNU ให้ได้ พบกระสุนปืน ค.120 ลงย่านบ่อนคาสิโนใกล้พรมแดนหลายลูก ทำกลุ่มชาวจีนดับคาที่แล้ว 3 เจ็บ 7 ที่เหลือหนีตายกันจ้าละหวั่น
วันนี้(13 มี.ค. 69) รายงานข่าวจากชายแดนแม่สอด จ.ตาก แจ้งว่า ทหารเมียนมาได้ใช้อาวุธปืนค.120 ยิงไปยังบริเวณบ้านผาลู และบ้านมินลาป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน และบ้านห้วยมหาวงศ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อที่จะยึดพื้นที่ของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) ให้ได้
ฝ่ายเมียนมา ได้ระดมยิงอย่างหนัก และต่อเนื่อง เสียงดังก้องถึง อ.แม่สอด ขณะที่ฝ่ายกะเหรี่ยงที่ยึดพื้นที่อยู่บริเวณฐานป่าสัก และรอบๆหมู่บ้าน ได้ตอบโต้อย่างเต็มที่
ระหว่างการสู้รบดังกล่าว ปรากฎว่ามีกระสุนปืน ค.120 ถูกยิงลงที่บ่อนกาสิโน จำนวนหลายลูก ทำให้กลุ่มชาวจีน เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3 คน แยกเป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน และได้รับบาดเจ็บ 7 คน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายเมียนมายิงใส่บริเวณบ่อนกาสิโน นับแต่มีกาสิโนออนไลน์ และสถานบันเทิงในฝั่งเมียนมา เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้พนักงานชาวจีนหนีตายไปยังจุดปลอดภัยกันจ้าละหวั่น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยแจ้งว่า ก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมา ได้ส่งเครื่องYAX 130 บินไปทิ้งระเบิดบริเวณฐานเจดีย์ตะโกโจ บ้านผาลูน้อย และดูเหมือนว่าในช่วง 3 วันที่ผ่านมา การสู้รบเริ่มรุนแรงขึ้น ขณะที่ทหารไทยเช่น หน่วยทหารราชมนู ตำรวจตระเวนชายแดน 346 อ.แม่สอด ต้องเฝ้าระวังตามแนวชายแดนตลอดเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย