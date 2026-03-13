สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงาน"วันช้างไทย"เลี้ยงพิเศษขันโตกผลไม้พร้อมนิทรรศการอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม "วันช้างไทย" ประจำปี2569 เลี้ยงขันโตกช้าง พร้อมนิทรรศการสร้างความตระหนักร่วมอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย
วันนี้(13มี.ค.69)สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันช้างไทย ณ บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย โดยนางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบนิเวศ
ขณะเดียวกันมีการจัดขบวนแห่รณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย โดยเริ่มตั้งขบวนจากบริเวณวัดกู่ดินขาว พนักงาน และเจ้าหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมถือป้ายรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย พร้อมมาสคอต"ช้างไชโย” และผองเพื่อนมาร่วมกันสร้างสีสัน โดยเคลื่อนขบวนมายังส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย จากนั้น เด็กๆ นักเรียนจาก โรงเรียนวัดสวนดอก และ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ตามด้วยการมอบอาหารให้แก่ช้างเอเชียเพศเมีย 2 เชือกของสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้แก่ พังไชโย และ พังแสนดาว ซึ่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้มอบอาหารให้ช้างทั้งสองเชือก
นอกจากนี้ ภายในส่วนจัดแสดงยังมีการจัดขันโตกอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย กล้วย ข้าวโพด แครอท ฟักทอง และหญ้า เพื่อให้ช้างได้รับอาหารที่หลากหลายและเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความสนุกสนานสำหรับผู้เข้าร่วม อาทิ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลบัตรอนุญาตพิเศษเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ กิจกรรม D.I.Y หน้ากากช้างน้อย กิจกรรมระบายสีช้างกิจกรรมเขียนข้อความรณรงค์อนุรักษ์ช้าง
ทั้งนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันช้างไทยในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้บทบาทของช้างในระบบนิเวศและประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการศึกษา ฝ่ายบำรุงสัตว์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ และในระหว่างวันที่ 13–15 มี.ค.69 สวนสัตว์เชียงใหม่มอบสิทธิพิเศษ ส่วนลด 20% สำหรับบัตรผ่านประตู ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ
พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย อาทิ จุดจำหน่ายอาหารสัตว์ บริเวณฮิปโปโปเตมัส กวางต่างประเทศ คาปิบารา และช้างเอเชีย กิจกรรมป้อนอาหารม้าแคระเชทแลนด์ กิจกรรมทัวร์หลังบ้านเพนกวิน และริงเทลลีเมอร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งบูธจำหน่ายบัตรส่วนลด, กิจกรรมจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย
โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่ทรงคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบนิเวศ พร้อมทั้งร่วมส่งต่อความรัก ความเข้าใจ และการดูแลสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง เพื่อให้ช้างไทยและสัตว์ป่าทุกชนิดคงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป