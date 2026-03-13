3 เครือข่ายทุเรียนไทยจัดเวทีเสวนา “สกัดทางสวม หวงสิทธิ์ GAP” ที่จันทบุรี

จันทบุรี - 3 เครือข่ายทุเรียนไทย ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน จัดเวทีเสวนา “สกัดทางสวม หวงสิทธิ์ GAP” ยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทย สร้างความเชื่อมั่นตลาดโลก
วันนี้ ( 13 มี.ค.) เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทุเรียนไทย ประกอบด้วย กลุ่มทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน , สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย (ATDP) และสมาคมทุเรียนไทย (TDA) ได้จับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทุเรียนไทย จัดกิจกรรมเสวนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “สกัดทางสวม หวงสิทธิ์ GAP” ที่ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความตระหนักรู้และป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรองมาตรฐาน GAP พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
.
กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมทุเรียนไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งการแข่งขันจากประเทศคู่ค้า ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมากขึ้นในตลาดปลายทาง ซึ่งหากภาคการผลิตขาดความเข้มแข็งในการกำกับดูแล อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยในตลาดโลก
.
ไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์ใบรับรองมาตรฐาน GAP การระงับใบรับรองสวนและใบ DOA ของล้งส่งออก อันมีสาเหตุมาจากการตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีในสินค้า จนส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด
สะท้อนให้เห็นว่าความประมาทหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องของบางราย อาจสร้างความเสียหายต่อทั้งระบบอุตสาหกรรมทุเรียนไทยได้
.
ในเวทีเสวนายังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อาทิ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดจันทบุรี , อาจารย์สัญชัย โกสัลล์วัฒนา จากกลุ่มทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน , นายกฤติเดช อยู่รอด นายกสมาคมทุเรียนไทย, นายรัฐ จันทวิสูตร อุปนายกฝ่ายผลิตสมาคมทุเรียนไทย, นายสุเมธ ภูดารัตน์ เจ้าของเพจเหตุควายดำทำเกษตร , และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศพล ผลาผล จากมหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์สัญชัย โกสัลล์วัฒนา จากกลุ่มทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน เผยว่าที่ผ่านมาแม้เกษตรกรจะตั้งใจผลิตทุเรียนคุณภาพ แต่ก็ยังต้องเผชิญข้อจำกัดจากตลาดปลายทางและปัญหาการควบคุมมาตรฐาน ดังนั้นการจัดเวทีครั้งนี้จึงต้องการให้เกษตรกรร่วมกันปกป้องสิทธิ์ของตนเอง โดยเฉพาะใบรับรอง GAP ซึ่งเป็นหลักประกันคุณภาพที่สำคัญในการส่งออกทุเรียนไทยสู่ตลาดโลก
พร้อมกันนี้ยังฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลและสนับสนุนเกษตรกรอย่างจริงจัง เนื่องจากเกษตรกรเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงระบบของอุตสาหกรรมทุเรียนได้ทั้งหมด
โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินธุรกิจของล้งรับซื้อผลผลิต ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผู้ประกอบการไทย และนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศจีนเข้ามาดำเนินธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการค้า แต่ภาครัฐจำเป็นต้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และจัดการกับล้งที่ดำเนินธุรกิจไม่โปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเช่นกรณีอุตสาหกรรมมะพร้าว
.
ทั้งนี้ เครือข่ายผู้จัดกิจกรรมย้ำว่า การรักษามาตรฐาน GAP อย่างจริงจังจะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาคุณภาพทุเรียนไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดโลก และทำให้อุตสาหกรรมทุเรียนไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต