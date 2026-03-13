มูลนิธิพิทักษ์คชสารจัด “วันช้างไทย” เสวนา วิถีช้าง วิถีคน บนแผ่นดินเดียวกัน

กาญจนบุรี - มูลนิธิพิทักษ์คชสารจัดกิจกรรมวันช้างไทย ที่กาญจนบุรี เปิดเวทีเสวนา “วิถีช้าง วิถีคน บนแผ่นดินเดียวกัน” สร้างความตระหนักอนุรักษ์ช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน
วันนี้( 13 มี.ค.) นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องใน วันช้างไทย พร้อมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “วิถีช้าง วิถีคน บนแผ่นดินเดียวกัน” ที่อาคารเวฬุวันศิลานุปัฏฐาก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี
ภายในงานมี หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาส วัดเวฬุวัน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธิพิทักษ์คชสาร เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งมีความผูกพันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “วิถีช้าง วิถีคน บนแผ่นดินเดียวกัน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาส วัดป่าเจียง ลุงแก้ว บุตรชาติ ผู้เลี้ยงช้างเผือกเชือกแรกในรัชกาลที่ 9 และ นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านช้าง มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างอย่างสมดุล
ทั้งนี้ วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่องช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลและเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างไทย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืน