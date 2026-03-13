(คลิป)ตำรวจคุมตัว “อาร์ท”แก๊งอุ้มฆ่าผู้จัดการเครื่องมือแพทย์เผาทิ้งกลับจากลาว

หนองคาย-ตำรวจไทย เดินทางข้ามน้ำโขงรับตัว “นายอาร์ท” แก๊งอุ้มผู้จัดการบริษัทเครื่องมือแพทย์ฆ่าเผาทิ้งในบ้านร้าง จ.ลพบุรี หลังก่อเหตุหลบหนีเข้าไปกบดานใน ลาว ล่าสุดถูกตำรวจลาวคุมตัวไว้ ส่งคืนให้ทางการไทยแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้( 13 มี.ค.) พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ร่วมกันเดินทางจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ไปยังด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพลาว – ไทย แห่งที่ 1 เวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อรับมอบตัว ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ เงินศรีชัย หรือ อาร์ท อายุ 48 ปี จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นของนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ซึ่งว่าที่ร้อยตรีภูเมธ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 1416/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค.2569 ข้อหา “เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดและร่วมกันกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ไม่มีเหตุอันสมควรทำให้เสียหาย เคลื่อนย้าย ทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพส่วนของศพ, ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ ส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิด การตายหรือเหตุแห่งการตาย, อั่งยี่ ซ่องโจร, ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป, หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย,ปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม”
ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรีภูเมธ หรือ อาร์ท เป็นหนึ่งในแก๊งอุ้มฆ่า นายรุทธ์ หรือ ท็อป อายุ 46 ปี ผู้จัดการขายบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์แห่งหนึ่ง ย่านสุทธิสาร หายตัวไปเมื่อ 18 ก.พ.69 และพบว่าเสียชีวิตถูกเผาในห้องน้ำบ้านร้าง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.พ.69 หลังเกิดเหตุ นายอาร์ท มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 24 ก.พ.69 มีการนำรถยนต์โตโยต้าวิซ ไปขายซากให้กับร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งพื้นที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
จากนั้นวันที่ 25 ก.พ.69 ได้เดินทางไปที่บ้านเหล่าหมากผาง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ลักลอบหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาว ซึ่งทางการไทยได้ประสานทางการลาวให้ช่วยติดตามจับกุม จนเป็นที่ทราบแน่ชัดว่า นายอาร์ท ปรากฎตัวอยู่บริเวณหน้าร้านอาหาร 3434 ในนครหลวงเวียงจันทน์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวจึงได้ควบคุมตัวไว้ และประสานให้ทางการไทยไปรับตัวผู้ต้องหาในครั้งนี้
หลังจากทำการรับมอบตัวผู้ต้องหาเสร็จ ได้เดินทางกลับประเทศไทย และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนจะคุมตัวออกจากจังหวัดหนองคายเข้ากรุงเทพฯทันที.