ปูทะเลราคาดี เกษตรกรเพชรบุรีจับขายได้ทุกวัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร-รายได้ชุมชน

เพชรบุรี – เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลในจังหวัดเพชรบุรีมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังราคาปูทะเลในตลาดอยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะ ปูไข่ซึ่งกำลังเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการสูง มีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 300–700 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปู) ขณะที่ ปูเนื้อราคาอยู่ที่ประมาณ 300–350 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการจับปูจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูทะเล โดยสนับสนุนพันธุ์ลูกปูทะเลให้เกษตรกร 25 ราย ในตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีนำไปเลี้ยงในบ่อ รายละ 800 ตัวพร้อมส่งเสริมให้ใช้ปลาเหยื่อที่จับได้ในชุมชนเป็นอาหารปู ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า
เกษตรกรระบุว่า ปัจจุบันสามารถจับปูจากบ่อเลี้ยงจำหน่ายได้ เฉลี่ยวันละประมาณ 2–3 กิโลกรัม โดยผลผลิตที่ได้สามารถส่งขายในตลาดท้องถิ่นและร้านอาหารทะเล ทำให้มีรายได้หมุนเวียนในครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ
นางสาวกาญจนา โชติช่วง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย เปิดเผยว่า การนำ ปลาหมอคางดำมาใช้เป็นเหยื่อหรืออาหารเลี้ยงปู ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางที่จูงใจให้เกิดการกำจัดปลาต่างถิ่นออกจากแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเป็นสร้างให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน
“โครงการนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านอาชีพให้กับเกษตรกรในชุมชน และยังมีการบันทึกข้อมูลการให้อาหารและการเลี้ยงปูทุกวัน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลและขยายผลให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป” นางสาวกาญจนากล่าว
ด้าน นายประจวบ เจียงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำแบบ “ใช้ประโยชน์ควบคู่การควบคุม” โดยชุมชนสามารถนำปลาที่พบในพื้นที่มาใช้เป็นวัตถุดิบเลี้ยงสัตว์น้ำ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร และลดจำนวนปลาดังกล่าวในระบบนิเวศไปพร้อมกัน
“แนวทางนี้ช่วยเปลี่ยนความท้าทายจากปลาต่างถิ่นให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับเกษตรกรในระยะยาว” นายประจวบกล่าว
โครงการเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่ตำบลบางเค็มจึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับตัวของเกษตรกรที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ตลาดยังมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง.