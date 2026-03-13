รองนายกฯ มอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า เนื่องในวันช้างไทย 2569

จันทบุรี- รองนายกฯ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี มอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า เนื่องในวันช้างไทย 2569 ประกาศเดินหน้าแผนใหญ่แก้ปัญหาช้างป่าคู่นโยบาย Quick Win 5 ด้าน
วันนี้ (13 มี.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “วันช้างไทย ประจำปี 2569”ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เพื่อยกย่องช้างในฐานะสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ช้างบ้านและช้างป่าอย่างยั่งยืน
โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วม
ภายในงานได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตและช้างป่า การมอบรางวัลประกวดวาดภาพในหัวข้อวันช้างไทย การมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า พร้อมมอบถุงยังชีพ และปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าไม่ให้บุกรุกพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน
รองนายกรัฐมนตรี เผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ทั้งกรณีสูญเสียชีวิตและความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร โดยได้เพิ่มเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างสมดุลการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเดินหน้านโยบาย Quick Win 5 ด้าน ได้แก่ การฟื้นฟูแหล่งอาหารและน้ำในป่า การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่า การจัดทำแนวป้องกันสัตว์ป่า การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยี AI และการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก