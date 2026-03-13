xs
สาธุ!ตร.สันทราย ไล่ตะครุบควายเตลิดหนีตายจากการถูกเชือดเลี้ยงงานศพ สุดท้ายลงขันไถ่ชีวิตถวายวัด

เชียงใหม่-สาธุ! ตร.สันทราย วิ่งวุ่นช่วยตามจับควายหนีตาย เตลิดออกจากงานศพระหว่างกำลังจะถูกทุบแล้วเชือดทำอาหารเลี้ยงแขก สุดท้ายตามตะครุบจนได้แล้วสงสารช่วยกันลงขันขอไถ่ชีวิตซื้อต่อจากเจ้าภาพและมอบให้วัดดัง


วันนี้(13มี.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าช่วงเย็นวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุควายหลุดวิ่งเตลิดภายในพื้นที่บ้านร้องบอน ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย หลังจากถูกผูกไว้เพื่อเตรียมชำแหละทำอาหารเลี้ยงแขกในงานศพ เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำกำลังเข้าตรวจสอบ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสันทรายเข้าช่วยเหลือ

เมื่อไปถึงพบควายตัวดังกล่าววิ่งหนีตายอยู่กลางทุ่งนา สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันไล่ต้อนอย่างระมัดระวัง เนื่องจากควายอยู่ในอาการตกใจอย่างหนัก ก่อนที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะตัดสินใจใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อควบคุมสถานการณ์ โดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง จึงสามารถจับควายตัวดังกล่าวไว้ได้สำเร็จ

จากการสอบถามเจ้าของควายทราบว่า ได้ซื้อควายมาจากอำเภอแม่แตง เพื่อนำมาชำแหละประกอบอาหารเลี้ยงแขกในงานศพ โดยก่อนเกิดเหตุได้ผูกเชือกสะพายไว้กับต้นไม้ และใช้ค้อนปอนด์ทุบหัวควายไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง จนปรากฏบาดแผลบริเวณศีรษะ แต่ควายตัวดังกล่าวได้สะบัดเชือกจนขาด ก่อนวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปทั่วพื้นที่ตำบลสันนาเม็ง

ภายหลังควบคุมตัวควายได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อเห็นสภาพบาดแผลและความพยายามเอาชีวิตรอดของควาย ต่างรู้สึกสงสาร จึงได้พูดคุยกับเจ้าของควายเพื่อขอไถ่ชีวิต

โดย พ.ต.อ.สถิตชัย นิตยวัน ผู้กำกับการ สภ.สันทราย พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกันขอไถ่ชีวิตควายตัวดังกล่าว ซึ่งเจ้าของก็ยินยอม ก่อนที่ตำรวจจะนำควายไปส่งมอบให้กับ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ควายได้มีชีวิตใหม่ต่อไป








