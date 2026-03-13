ตร.หนองปรือ เร่งเก็บข้อมูลไล่ล่าหนุ่มจีนอุ้มสาวชาติเดียวกันขึ้นรถ ก่อนพบเป็นศพที่ราชบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ตร.หนองปรือ เร่งเก็บข้อมูลไล่ล่าหนุ่มจีนอุ้มสาวชาติเดียวกันขึ้นรถจากพลูวิลล่าใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนกลายเป็นศพสภาพเปลือยท่อนบนในคลองข้างสวมมะพร้าว จ.ราชบุรี
จากกรณีที่ นายจักร (นามสมมติ) อายุ 28 ปีได้เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.ท. สัญญา ใจจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า น.ส.จี้ เจิ้งเจียว อายุ 34 ปี ( Miss JI ZHENGJIAO ) ซึ่งเป็นเพื่อนสาวชาวจีน ได้ส่งข้อความสั้นๆ มาขอความช่วยเหลือระบุว่า “ช่วยด้วย” เมื่อเวลาประมาณ 06.37 น. วันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นกลับไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้
ตนเองจึงประสานไปยังแฟนหนุ่มของหญิงสาวที่มีชื่อว่า นายจาง เซียวเทียน อายุ 31 ปี กระทั่งมีการเดินทางมายังไทยและได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยา ช่วยตามหาตัว น.ส.จี้ เจิ้งเจียว เพราะเกรงว่าอาจจะได้รับอันตราย เนื่องจากได้รับข้อมูลก่อนหายตัวไป น.ส. จี้ เจิ้งเจียว ได้ไปรับงานภายในบ้านพลูวิลล่าแห่งหนึ่งย่านซอยชัยพฤกษ์ ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และอยู่กับชายชาวจีนด้วยกัน ก่อนจะหายตัวไปนั้น
วันนี้ ( 13 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ ว่าหลังได้รับแจ้งความจากชายชาวจีน ได้มีการสั่งระดมทีมสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว และได้เดินทางไปยังพลูวิลล่า ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่สาวชาวจีน เข้าไปทำงานจนกระทั่งได้หลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด นาทีที่ชายชาวจีน พยายามอุ้มและลากร่าง น.ส.จี้ เจิ้งเจียว ที่อยู่ในสภาพไร้สติ และได้บางจัวหวะยังได้ล้มลงไปนอนกับพื้นทั้งคู่ ก่อนจะอุ้มร่าง น.ส.จี้ เจิ้งเจียว ขึ้นรถเก๋ง BMW สีดำขับออกจากบ้านหลังดังกล่าวมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
“ ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หนองปรือ พยายามสะกดรอยตามแกะรอยกล้องวงจรปิดรถเก๋ง BMW คันดังกล่าวจนกระทั่งพบเจ้าของรถตัวจริงที่อ้างว่าได้ให้เพื่อนชาวจีนยืมไปขับ และหายไป 1 วัน ก่อนจะนำรถมาจอดคืน”
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าช่วงเย็นวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา นายจาง เซียวเทียน ได้เข้าให้การกับตำรวจ สภ.หนองปรือ หลังกู้ภัยฯ พบร่างหญิงสาวในสวนมะพร้าวที่ จ.ราชบุรี โดยยืนยันว่า ร่างศพหญิงสาวนิรนาม สภาพเปลือยกายท่อนบน นุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวตัวเดียว ลอยขึ้นอืดอยู่ในคลองริมสวนมะม่วงและสวนมะพร้าว ใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี เป็น น.ส.จี้ เจิ้งเจียว
ขณะที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านพลูวิลล่า ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแต่ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าของสถานที่และไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพ พร้อมให้ข้อมูลสั้นๆว่าได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจ สภ.หนองปรือ ไปหมดแล้วและจะไม่ขอให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติม เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบกับคดี และยังคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับชายชาวจีนรายนี้ โดยยังไม่เปิด เผยข้อมูลใดๆ