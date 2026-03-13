วัว-ควาย วัดโตนดเตี้ยซูบผอม หลังเจ้าอาวาสอาพาธ หลายฝ่ายเร่งยื่นมือช่วยเหลือ

พระนครศรีอยุธยา - วัว–ควาย ที่ไถ่ชีวิตจากโรงเชือดมาเลี้ยงไว้ในวัดโตนดเตี้ย จ.อยุธยา ซูบผอมขาดอาหาร หลังเจ้าอาวาสผู้ดูแลอาพาธนานหลายเดือน ด้าน อบจ.อยุธยา และผู้ใจบุญเร่งนำข้าวโพดหมักช่วยเหลือ พร้อมวอนสังคมร่วมบริจาคอาหารสัตว์ต่อลมหายใจ
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ขอความช่วยเหลือวัวและควายที่ถูกไถ่ชีวิตมาจากโรงเชือดและนำมาเลี้ยงไว้ที่ วัดโตนดเตี้ย เนื่องจากขณะนี้สัตว์หลายตัวมีสภาพซูบผอมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากขาดแคลนอาหาร ต้องอาศัยกินฟางและหญ้าประทังชีวิต ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร
เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ภายในวัดมีวัวและควายที่ไถ่ชีวิตมาเลี้ยงรวม 18 ตัว แต่เนื่องจากขาดการดูแลและอาหารเพียงพอ ทำให้ล้มตายไปแล้ว 3 ตัว เหลือมีชีวิตอยู่ 15 ตัว ส่วนใหญ่มีสภาพผอมโซ
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ชัช ตลาดไท ผู้ใจบุญในพื้นที่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายชัช ตลาดไท และผู้มีจิตศรัทธาเคยร่วมกันบริจาคเงินซื้อต้นข้าวโพดหมักสดจำนวน 200 ถุง เพื่อนำมาเป็นอาหารให้วัวและควาย เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2568 ทำให้สัตว์มีสภาพร่างกายดีขึ้น แต่หลังจากนั้นไม่ได้มีการประสานจากทางวัดอีก กระทั่งชาวบ้านแจ้งว่า เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ดูแลวัวควายมีอายุมาก และล้มป่วยอาพาธต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ทำให้วัวควายขาดผู้ดูแลและอาหาร
ล่าสุด นางสมทรง พร้อมด้วย นายชัช ตลาดไท และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันระดมเงินจัดซื้อข้าวโพดหมักสดจำนวน 300 ถุง มามอบเป็นอาหารให้วัวและควายในวันนี้ หลังจากที่สัตว์ไม่ได้กินอาหารที่มีคุณค่ามานานหลายเดือน
ทันทีที่นำข้าวโพดหมักเทใส่รางอาหาร วัวและควายต่างพากันวิ่งกรูออกมากินอย่างเอร็ดอร่อย หลายตัวยืนเคี้ยวเอื้องมองไปยังกลุ่มผู้ใจบุญที่นำอาหารมาให้ ภาพดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่พบเห็น
อย่างไรก็ตาม ข้าวโพดหมักจำนวน 300 ถุง จะสามารถเลี้ยงวัวควายทั้ง 15 ตัวได้เพียงประมาณ 1 เดือนเท่านั้น ขณะที่เจ้าอาวาสยังคงอาพาธและยังไม่มีผู้ดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่อง
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวโพดหมักหรืออาหารสัตว์ เพื่อช่วยเหลือวัวและควายที่ วัดโตนดเตี้ย ให้มีอาหารกินอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดต่อบริจาคผ่าน ชัช ตลาดไท หรือบริจาคให้กับทางวัดโดยตรง เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้สัตว์ที่ถูกไถ่ชีวิตมาเหล่านี้