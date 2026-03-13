ไม่ไหวแล้ว..เลิกก็เลิก!แม่โร่แจ้งความพ่อขี้เมาสายโหดยัวะลูก 8 เดือนร้องไห้คว้าท่อประปาฟาดคาห้อง

เชียงใหม่ - ทนไม่ไหวแล้ว เลิกก็เลิก..แม่ชาวไทใหญ่ โร่ขึ้นโรงพักหางดง แจ้งความพ่อขี้เมาสายโหด โมโหลูกชายวัย 8 เดือน ร้องไห้เสียงดัง คว้าท่อประปาฟาดหลังจนได้รับบาดเจ็บคาหอพัก สายตรวจ-กู้ภัย ต้องเข้าระงับเหตุพาเด็กส่งโรงพยาบาล
กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ รับแจ้งเหตุพ่อทำร้ายลูกชายวัย 8 เดือนได้รับบาดเจ็บ ในห้องพักหมายเลข 2 หอพักพื้นที่ ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ คืนที่ผ่านมา(12 มี.ค.69) เมื่อเร่งไปตรวจสอบ พร้อมอาสากู้ภัย พบเด็ก อายุ 8 เดือน ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ คิ้ว มีอาการไข้และไอ ทราบชื่อพ่อผู้ก่อเหตุภายหลังคือ นายวิน อินคำ อายุ 45 ปี ชาวไทใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลหางดงทำการรักษา
ล่าสุดบ่ายวันนี้ (13 มี.ค.) และนางหญิง อินคำ อายุ 39 ปี ชาวไทใหญ่แม่เด็ก ได้เดินทางแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ ให้ดำเนินคดีกับนายวิน สามี พร้อมระบุว่า นางหญิงพักอยู่กันกับนายวิน อินคำ สามี -เด็กชาย ก. (นามสมมุติ) อายุ 8 เดือน และลูกชายคนโต อายุ 14 ปีรวมทั้งหมด 4 คน
ช่วงค่ำวานนี้ ขณะนางหญิง กำลังทำกับข้าวอยู่ภายในครัว ส่วนนายวิน ช่วยดูเด็กชาย ก. โดยนำลูกชาย มายืนหันหน้าเข้าหาโต๊ะในครัว จากนั้นนายวินได้ลองปล่อยมือออกเพื่อจะให้ลูกชายวัย 8 เดือน ลองยืนด้วยตนเอง แต่เด็กชาย ก.ไม่สามารถยืนได้เอง และล้มไปข้างหน้าศีรษะไปกระแทกโต๊ะได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นนางหญิงจึงมาดูแล-นำลูกชายไปนอนในเปล ส่วนนายวิน ได้ออกจากบ้านไป ผ่านไปสักพัก นายวิน ได้กลับเข้ามาที่ห้องพักในลักษณะเมาเหล้า และขณะนั้นเด็กชาย ก.กำลังร้องไห้เสียงดัง นางหญิงจึงนำมาอุ้ม แล้วเดินไปเดินมาภายในห้องพักเพื่อกล่อมลูกให้หลับ
แต่นายวินได้พูดขึ้นว่า..รำคาญเสียงดัง จะไปไหนก็ไป และสักพักนายวิน ได้เดินเข้ามาหานางหญิง แล้วใช้ท่อประปาพลาสติกตีเข้าด้านหลังของเด็กชาย ก.ได้รับบาดเจ็บ นางหญิงจึงอุ้มลูกชายหนีออกจากบ้าน และโทรศัพท์แจ้งตำรวจ ก่อนตำรวจสายตรวจและกู้ภัยมาช่วยเหลือนางหญิงและนำตัวเด็กชายส่งรักษาที่โรงพยาบาลหางดง
นางหญิง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเวลาเมาเหล้าสามีจะอารมณ์รุนแรง ก่อเหตุกับลูกเมียเป็นประจำ ทนไม่ไหวแล้ว จึงมาแจ้งความดำเนินคดี เลิกก็เลิกกัน ทนไม่ไหวแล้ว