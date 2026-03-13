(คลิป)สืบทอดมากว่า100 ปี! ชาวบ้านโคราชต้มเกลือสินเธาว์แบบโบราณ ขายช่วงหน้าแล้ง สร้างรายได้ดีเดือนละ 2 หมื่น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชาวบ้านนาดี อ.โนนแดง โคราช ต้มดินเค็มผลิตเกลือสินเธาว์แบบโบราณ ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี ขายช่วงหน้าแล้ง สร้างรายได้ดีเดือนละกว่า 15,000-20,000 บาท
วันนี้ (13 มี.ค.69) นายบุญจันทร์ เจริญ อายุ 65 ปี ชาวบ้านนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในชาวบ้านที่เชี่ยวชาญการต้มเกลือสินเธาว์แบบโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูกรรมวิธีการต้มเกลือสินเธาว์ในช่วงหน้าแล้ง
นายบุญจันทร์ เล่าว่า หลังจากทำนาหน้าฝนเสร็จ ก็เข้าสู่ฤดูหนาวและฤดูร้อนต่อเนื่องกัน ซึ่งสภาพอากาศในพื้นที่แถบนี้ ช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดและแล้งมาก ทำนาปรังไม่ได้ จะปลูกพืชผักก็ไม่เหมาะกับดินเพราะเป็นสภาพดินเค็ม มีคราบเกลือปรากฏบนผิวดิน ชาวบ้านจึงใช้โอกาสนี้ ทำเกลือสินเธาว์แบบโบราณซึ่งสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นมานานกว่า 100 ปีขาย เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยเฉพาะช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดี และต้องมาเจอกับสภาวะสงครามในตะวันออกกลางอีก ยิ่งย่ำแย่ไปกันใหญ่ สิ่งไหนพอจะมีรายได้เสริมหรือทำเงินได้ ก็ต้องทำ
ชาวบ้านแถบนี้ จึงขูดผิวหน้าดินที่มีความเค็มเก็บเอาไว้ โดยขุดหลุมนำดินมาหมักกับน้ำเปล่า กรองเพื่อให้ได้น้ำเค็ม จากนั้น นำน้ำมาตั้งไฟต้มบนกระทะสังกะสี นานประมาณ 2-3 ชั่วโมง จนเกลือตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ แล้วนำไปผึ่งให้แห้ง ก็จะได้เกลือสินเธาว์หรือเกลือดินไว้ใช้และขาย ซึ่งปัจจุบันผลผลิตไม่พอกับความต้องการ เพราะเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ้านนาดีแห่งนี้ เป็นเกลือสินเธาว์ที่มีคุณภาพสูง นิยมนำไปใช้หมักปลาร้าจะทำให้มีรสชาติอร่อย เก็บไว้ได้นานไม่เสียง่าย แต่ละปีชาวบ้านจะมีรายได้จากการขายเกลือสินเธาว์ช่วงฤดูแล้ง 3-4 เดือนนี้ เฉลี่ยเดือนละ 15,000-20,000 บาท โดยขายเป็นปีบ ราคาปีบละ 120 บาท
ทั้งนี้ สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้เกลือที่วางขายตามท้องตลาดมาหมักทำปลาร้า เนื่องจากเกลือที่ขายในตลาดจะผสมสารไอโอดีน ทำให้ปลาร้าเน่าเสียง่าย รสชาติไม่อร่อย จึงนิยมใช้เกลือสินเธาว์มาหมักทำปลาร้า ซึ่งเกลือสินเธาว์ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ส่งผลทำให้แต่ละปีชาวบ้านมีรายได้จากการต้มเกลือสินเธาว์ขายเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว
แต่อย่างไรก็ตามการผลิตยังทำได้น้อยเนื่องจากเมื่อฝนตก น้ำก็จะพาความเค็มซึมลงไปในดินชั้นล่าง ทำให้ไม่สามารถนำมาต้มเกลือได้