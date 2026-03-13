วังช้างอยุธยาจัดทำบุญใหญ่ “วันช้างไทย” เลี้ยงโต๊ะจีนผลไม้ช้าง 70 เชือก อุทิศส่วนกุศลให้ช้างที่ล้ม

พระนครศรีอยุธยา - วังช้างอยุธยาแลเพนียดจัดพิธีทำบุญใหญ่เนื่องใน “วันช้างไทย” 13 มีนาคม นำควาญช้างและช้างกว่า 70 เชือกร่วมพิธีบวงสรวง ตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้ช้างที่เสียชีวิต พร้อมจัดโต๊ะจีนผลไม้เลี้ยงช้าง สืบสานประเพณีอนุรักษ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย
วันนี้( 13 มี.ค.) มีการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันช้างไทย อย่างยิ่งใหญ่ โดยเริ่มจากพิธีบวงสรวงศาลประกำ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง ควาญช้าง และผู้เข้าร่วมพิธี ที่หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ภายในงาน ลายทองเหรียญ มีพันธ์ ประธาน มูลนิธิพระคชบาล ได้นำพี่น้องชาวช้างและช้างกว่า 70 เชือก เข้าร่วมพิธีทำบุญ โดยมี พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาส วัดบรมวงศ์อิศรวรารามราชวรวิหาร นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมให้ควาญช้างและช้างร่วมใส่บาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่ล้มไปแล้ว
นอกจากนี้ พระครูเกษมจันทวิมล หรือ “พระอาจารย์แดง” เจ้าอาวาส วัดป้อมรามัญ ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ช้างและควาญช้าง ก่อนจะมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนผลไม้และอาหารให้กับช้างจำนวน 70 เชือก ซึ่งต่างกินอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคัก
ด้านเรียงทอง บาทมีพันธุ์ ผู้บริหารและผู้จัดการ วังช้างอยุธยาแลเพนียด เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่จากไป พร้อมทั้งเลี้ยงโต๊ะจีนผลไม้ให้ช้างทุกเชือกได้กินอย่างทั่วถึง โดยช้างไทยถือเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดี และยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
ทั้งนี้ ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิพระคชบาลและวังช้างอยุธยาแลเพนียด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับช้างมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดโต๊ะจีนผลไม้เลี้ยงช้าง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างไทย
สำหรับ วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี พ.ศ. 2541 กำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อยกย่อง “ช้าง” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติ
การจัดงานในครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของช้างไทย ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยง รวมถึงร่วมกันอนุรักษ์สัตว์สำคัญของชาติให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปในอนาคต