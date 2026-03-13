(คลิป)ปปท.4บุกรวบอดีต จนท.การเงิน สนง.ที่ดินวาริชภูมิปลอมแปลงเอกสารยักยอกเงินรวม 29 ล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ปปท. เขต 4 ขอนแก่นร่วมตำรวจ สภ.คำบ่อ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครจับกุม อดีตเจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานที่ดินสกลนคร
สาขาวาริชภูมิ ความผิดปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายเงินไปโดยทุจริต
จำนวน 104 ครั้ง ความเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,900,000 บาท
นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผอ.ปปท. เขต 4 นายธรรมโรจน์ เงาฉาย ผอ.กลุ่มงานปราบปรามทุจริต 1-2 นายสวัสดิ์ นาสมฝัน ผอ.ปปท.เขต 4 (ส่วนหน้า) สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 4 ได้ร่วมกันนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เข้าทำการจับกุมนางสาวลักษ์คนา (สงวนนามสกุล) ที่บ้านเลขที่ 186 ม.4 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา
นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผอ.ปปท. เขต 4 เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากในห้วงปี 2566 – 2557 นางสาวลักษ์คนา ซึ่งขณะนั้นทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานที่ดินสกลนคร สาขาวาริชภูมิ จ.สกลนคร เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน ได้อาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กระทำการถอนเงินออกไปเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและภาระหนี้สินส่วนตัว และไม่สามารถนำส่งคืนกลับเข้าบัญชีได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยทุจริต จำนวน 104 ครั้ง ความเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,900,000 บาท
ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 มาตรา 161 มาตรา 162 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 หลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี กระทั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้ออกหมายจับ ที่ 4/2569 ลงวันที่ 15 ม.ค.69 หลังจับกุมตัวได้นำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.