เจ้าของโรงแรมพัทยาสุดงง คริปโตฯค่า6.5ล้านบาทถูกมือมืดเทขายทำเสียหายหนัก

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เจ้าของโรงแรมเมืองพัทยา.. สุดงง คริปโตฯซื้อขายผ่านแอพฯไทย ถูกมือปริศนาเทขายก่อนราคาพุ่ง600เท่าใน 4นาที ทำมูลค่าเหรียญที่เคยมีถึง 6.5 ล้านบาทเหลือไม่ถึง 5 หมื่นบาท วอนเจ้าของแอพฯตรวจสอบเหตุเสียหายหนัก
วันนี้ ( 13 มี.ค.) นายเทวินทร์ วงศ์วิสุทธิกุล อายุ 42 ปี เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนในพื้นที่ หลังพบว่าทรัพย์สินดิจิทัลในบัญชีคริปโตเคอร์เรนซี ที่ซื้อขายผ่านแอปพลิเคชั่นของไทย ได้ถูกขายออกอย่างเป็นปริศนาและยังสร้างความกังวลใจให้กับตนเองเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มูลค่าทรัพย์สินจากเดิมที่เคยมีกว่า 6.5 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียงไม่ถึง 50,000 บาท
นายเทวินทร์ บอกอีกว่าตนเองได้สะสมคริปโตเคอร์เรนซีไว้ในบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของแอพพลิเคชันแห่งหนึ่ง และยืนยันว่าได้เปิดระบบยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication) เพื่อความปลอดภัย แต่ในช่วงกลางดึกวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเข้ามาที่อีเมล ตนเองเห็นผิดสังเกตจึงหยุดใช้งานและโทรศัพท์ติดต่อไปยังแอปพลิเคชันเพื่อขอระงับการฝาก–ถอนเงินชั่วคราว
และเมื่อเข้าไปตรวจสอบในระบบก็พบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีถูกทยอยขายออกไปหลายครั้งตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 น. วัน้ดียวกันจนหมดบัญชี ก่อนที่เงินทั้งหมดจะถูกนำไปซื้อคริปโตเคอร์เรนซีชื่อ TAIKO จำนวน 10,538 เหรียญ ในราคาประมาณเหรียญละกว่า 600 บาท รวมมูลค่าประมาณ 6.5 ล้านบาท
นายเทวินทร์ ยังบอกอีกว่าปกติแล้วเหรียญดังกล่าวมีมูลค่าประมาณเหรียญละ 3 บาทเท่านั้น แต่ในช่วงการซื้อขายเพียง 4 นาที ราคากลับพุ่งสูงขึ้นผิดปกติถึงกว่า 600 เท่า ก่อนจะปรับตัวลดลงกลับมาอยู่ที่เหรียญละ 3 บาทเช่นเดิมอีกครั้ง จนทำให้มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีของตนเหลือเพียงไม่ถึง 50,000 บาท
" หลังเกิดเหตุได้ติดต่อไปยังบริษัทเจ้าของแอพฯ ก็ได้รับคำตอบเพียงว่าจะทำการตรวจสอบและจะแจ้งผลกลับในภายหลัง จึงกังวลใจเป็นอย่างมาก และขออยากฝากให้บริษัทเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหวังว่าจะได้รับทรัพย์สินดิจิทัลกลับคืนมา และขณะนี้ได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ เมืองพัทยา ไว้แล้ว