เร่งเครื่อง “พืชสวนโลก 2569” ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน–คมนาคมเต็มสูบ บินรายงานความคืบหน้า AIPH ที่ซิดนีย์

อุดรธานี – เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็ถึงวันงานพืชสวนโลก 2569 อุดรธานี ทุกภาคส่วนต่างเร่งเครื่องเตรียมความพร้อม ขณะที่พื้นที่จัดงานบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด กว่า1,030 ไร่ พัฒนาแล้วกว่า60% ล่าสุดรองผู้ว่าฯอุดรบินไปนครซิดนี่ย์เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดงานต่อ AIPH
จังหวัดอุดรธานีเร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก “มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” (Udon Thani International Horticultural Expo 2026) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 ขณะนี้ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติ เพื่อยกระดับจังหวัดสู่เวทีโลกในฐานะศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ ดร.ณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าพบนายนฤชัย นินนาท กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่โรงแรม Pier One Sydney Harbour เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอรายงานความคืบหน้าการจัดงานต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในการประชุม AIPH Meeting Sydney 2026
ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้เดินหน้าขยายความร่วมมือกับนานาชาติภายใต้กรอบ International Cooperation เพื่อเชิญชวนประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชสวน เทคโนโลยีสีเขียว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “Diversity of Life: Connecting People, Water and Plants for Sustainable Living” ซึ่งสื่อถึงความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต และสายสัมพันธ์ของผู้คน สายน้ำ และพืชพรรณ ที่เชื่อมโยงกันสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมสะท้อนบทบาทของพื้นที่ลุ่มน้ำโขงในฐานะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของภูมิภาค
ขณะที่พื้นที่จัดงานบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด บนเนื้อที่กว่า 1,030 ไร่ มีความคืบหน้าการพัฒนาแล้วกว่า 60% (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม) โดยงานถมดินและปรับระดับพื้นที่แล้วเสร็จ 100% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหน้าดิน และเริ่มดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำคัญ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่จัดงาน
ทั้งนี้ พื้นที่จัดงานกำลังอยู่ในช่วงดำเนินงานก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ โดยหลายโซนสำคัญมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด เช่น อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารสวนนานาชาติ อาคารนิทรรศการ โซนเรือนกล้วยไม้ เรือนร่มไม้ และเรือนพืชทะเลทราย รวมถึงโซนพืชชุ่มน้ำ บัว สวนองค์กร สวนนานาชาติ และสวนไทย โดยโครงสร้างอาคารหลักเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ขณะที่งานภูมิสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมคงแนวคิดให้ “น้ำ” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบพื้นที่จัดแสดง
ในส่วนของระบบสาธารณูปโภค ได้มีการย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและนำสายไฟลงใต้ดินบริเวณหน้าโครงการ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
สำหรับการจัดงานตลอดระยะเวลา 134 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 3.6 ล้านคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 32,000 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 81,000 อัตรา ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต