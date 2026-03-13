พบลิงแสม 51 ตัวถูกจับมัดรวมยัดถุงตาข่ายทิ้งกลางไร่อ้อยแนวชายแดนไทย-กัมพูชา คาดเตรียมส่งขายเขมร

สระแก้ว- พบลิงแสม 51 ตัว ถูกจับมัดรวมใส่ถุงตาข่ายทิ้งกลางไร่อ้อยชายแดนไทยกัมพูชาด้าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คาดฝีมือขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เตรียมลอบส่งขายเขมร
เมื่อเวลา 07.00น.วันนี้ ( 13 มี.ค.) กองกำลังบูรพา โดยกองร้อยทหารพรานที่ 1204 หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้ตรวจพบถุงตาข่ายสีฟ้า ถูกวางทิ้งบริเวณช่องทางธรรมชาติภายในไร่อ้อยบ้านหนองปรือ ม.7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชาประมาณ 300 เมตร ซึ่งถุงตาข่ายดังกล่าวมีลักษณะต้องสงสัย
เมื่อเปิดดูภายในถุงตาข่ายพบว่าเป็น ลิงแสม จำนวนมากสภาพถูกจับมัดรวมกัน และเมื่อทำการตรวจนับพบว่ามีจำนวน 51 ตัว เป็นลิง ฃเพศผู้ 32 ตัว และเพศเมีย จำนวน 19 ตัว
การตรวจพบดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งการของ กองกำลังบูรพา ที่สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่จัดกำลังพลออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณไร่อ้อย ระหว่างจุดตรวจการณ์ อ.67 – อ.68 ซึ่งในเบื้องต้นไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือเจ้าของสัตว์แต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ที่นำ ลิงแสม มาพักไว้ในจุดดังกล่าว เพื่อเตรียมลักลอบขนออกนอกราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ บริเวณแนวชายแดน
เจ้าหน้าที่ทหารพราน จึงทำการช่วยเหลือลิงแสมทั้งหมดออกจากจุดเกิดเหตุ และนำกลับมาไว้ยังกองร้อยทหารพรานที่ 1204 เพื่อดูแลชั่วคราว
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอ่างรัตนโกสินทร์ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ เข้าตรวจสอบสภาพสัตว์ป่าและดำเนินการตามกฎหมาย
หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้ทำการส่งมอบลิงแสมจำนวน 51 ตัว ให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นำไปดูแล ฟื้นฟู และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ที่มักใช้พื้นที่แนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติเป็นเส้นทางในการลำเลียงสัตว์ป่าออกนอกประเทศ
ซึ่งกองกำลังบูรพาและหน่วยงานด้านความมั่นคง ยังคงเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการลาดตระเวน ตรวจตรา และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ..