ไม่รอด!ตร.-ปกครอง-ตชด.ล่าระทึก รวบสาวพะเยาควบกระบะขนแตงโมอำพรางยานรก

พะเยา – ทั้งตำรวจเชียงคำ-อส.-ตชด.326 ไล่ล่าระทึก..สาวพะเยาใจกล้าเกินพิกัด ควบกระบะขนแตงโมเต็มรถอำพรางยาบ้า บึ่งหนีจุดตรวจ สุดท้ายจนมุมคาถนนกลางหมู่บ้าน อ้างรับจากชาวเขา-เตรียมส่งเครือข่ายผู้ค้าเชียงคำ
พ.ต.อ.ถนัด ชุมมะโน ผกก.สภ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.คม เชษฐ์ขุนทด รอง ผกก.สส.สภ.เชียงคำ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและชุด ปส.สภ.เชียงคำ บูรณาการร่วมกับ น.ส.ศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอเชียงคำ นายทุ่งทวี แก้วคำปา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมกำลัง อส. และเจ้าหน้าที่ ตชด.326 รวมเกือบ 30 นาย ลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจบริเวณบ้านแฮะ หมู่ 5 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ คืนที่ผ่านมา(12 มี.ค.69) หลังได้รับข้อมูลว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่
กระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยขับผ่านมา จึงแสดงตัวเรียกตรวจค้น แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด ก่อนสามารถสกัดจับรถคันดังกล่าวได้บริเวณถนนภายในหมู่บ้านเชียงบาน หมู่ 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ
จากการตรวจสอบพบว่าคนขับเป็นหญิงสาว อายุ 31 ปี ชาว ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ภายในกระบะท้ายรถบรรทุกแตงโมมาเต็มคัน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในรถอย่างละเอียด พบถุงพลาสติก 1 ใบ ภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 4 ห่อใหญ่ รวมประมาณ 8,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวหญิงสาวรายดังกล่าวไปสอบสวนที่ สภ.เชียงคำ เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า มีผู้ว่าจ้างให้นำยาบ้ามาส่งในพื้นที่ อ.เชียงคำ เพื่อนำไปกระจายขายต่อ โดยขับรถบรรทุกแตงโมเพื่ออำพราง แล้วรับยาบ้าจากจุดนัดหมายก่อนขับรถมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ ผู้ต้องหายังอ้างว่า ยาบ้าดังกล่าวรับมาจากกลุ่มชาวเขา แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามาจากพื้นที่ใด รู้เพียงปลายทางว่าจะนำไปส่งในพื้นที่ อ.เชียงคำ เท่านั้น
ด้าน พ.ต.อ.ถนัด ชุมมะโน ผกก.สภ.เชียงคำ ระบุว่า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวนขยายผลอย่างละเอียด เพื่อสืบหาต้นตอและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งช่วงนี้มีรายงานการลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ อ.เชียงคำ มากขึ้น เบื้องต้นได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา และจับตาเครือข่ายรายใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งต้องชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในครั้งนี้