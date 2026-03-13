ททท.เดินหน้าปั้นทูตท้องถิ่นเกือบ 1,000 คนทั่วไทย หวังเพิ่มจุดขายดันท่องเที่ยวทะลุเกินปี 68

เชียงราย – ททท.เดินหน้าปั้น “ทูตถิ่นยั่งยืนฯ” 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค ประเดิมเชียงราย จว.แรก..ระดมผู้นำชุมชน-บุคลากรด้านบริการ-คนในอุตฯท่องเที่ยว ติวเข้มเพิ่มทักษะสื่อสารอัตลักษณ์พื้นที่สร้างจุดขาย-ดันสินค้าเกี่ยวข้อง ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มอย่างยั่งยืน
นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ททท.นายขจรเดช อภิชาตตรากุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท.และ น.ส.ยุรีพรรณ แสนใจยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย นำผู้นำชุมชน บุคลากรด้านบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในเชียงราย ประมาณ 200 คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาการบริการและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวไทย "ทูตถิ่นยั่งยืน 2569" ที่ ททท.วางแผนจัดขึ้นเป็นจังหวัดแรก ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย ก่อนลงสนามภาคปฏิบัติตามสถานที่ท่องเที่ยวช่วงกลางเดือน มี.ค.นี้
ผอ.ฝ่ายวิจัยฯททท. เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ของ ททท.มุ่งหวังที่จะยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้สามารถสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นออกมาให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เพื่อสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน
โครงการนี้ ททท.มีแผนดำเนินการใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จ.เชียงราย จ.นครพนม จ.นครศรีธรรมราช จ.สมุทรสงคราม และ จ.จันทบุรี เพื่อสร้างทูตท้องถิ่นที่มีทักษะการสื่อสารอัตลักษณ์ การบริการ และแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รองรับภาคการท่องเที่ยวครอบคลุม 9 พื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ให้ได้จำนวน 900 คน
สำหรับ จ.เชียงราย ถือเป็นพื้นที่เริ่มต้น ซึ่งมีการเปิดหลักสูตร “ภูมิปัญญาพาเที่ยว” เชื่อว่าหลังการอบรมทุกคนที่มีต้นทุนความเป็นเจ้าของพื้นที่ในแต่ละชุมชนจะสามารถเล่าเรื่องราวที่มาของชุมชน ที่มาของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ที่มาของวัฒนธรรมพื้นถิ่น เล่าเรื่องที่มาผลิตผล ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเองให้นักท่องเที่ยวได้รับฟังรับทราบจนเกิดความน่าสนใจและบอกต่อกัน ทำให้ชุมชนของเขาได้รับการตอบรับและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมชม ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทาววัฒนธรรม มีการพักค้างแรม หาซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ฯลฯ ต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าในปี 2568 ที่ผ่านมา จ.เชียงราย มีนักท่องเที่ยว รวม 6,463,147 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 2.88% และสร้างรายได้เข้าจังหวัดรวมทั้งสิ้น 51,540.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 4.36% แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 5,765,564 คน ซึ่งสร้างรายได้เข้าจังหวัดประมาณ 44,460.27 ล้านบาท
ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 697,583 คน ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 15.13% และทำให้รายได้ส่วนนี้ลดลง 12.89% เหลือ 7,079.82 ล้านบาท ทาง ททท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมุ่งจัดกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวเพื่อหวังฉุดดึงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มขึ้นอีกทาง