จนท.บุกจับโอเกะเถื่อนลานกระบือ ช่วย 3 เด็ก นร.หญิงกลางวันเรียน-กลางคืนถูกส่งค้ากามคาโรงแรม

กำแพงเพชร - ผู้ว่าฯสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองฯ สนธิกำลังตำรวจลานกระบือ มูลนิธิรณสิทธิ์เพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเดสทินี เรสคิว “เปิดปฏิบัติการกำแพงเพชร ทำ ทันที Action 5” บุกจับคาราโอเกะเถื่อนตอนตีหนึ่งเศษ-ช่วย 3 เด็ก นร.หญิง วัย 14-16 ปี กลางวันเรียน ม.ต้น กลางคืนถูกส่งค้ากามคาโรงแรม รวบแม่เล้าดำเนินคดี 16 ข้อหารวด
วันนี้(13 มี.ค.69) เมื่อเวลา 01.15 น.ที่ผ่านมา นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สั่งการชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายสดุดี พุทธัง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายสันติ สันติเสนาะ นายอำเภอลานกระบือ นายทศพล เสนามนตรี ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กว่า 20 นาย บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอลานกระบือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลานกระบือ เจ้าหน้าที่มูลนิธิรณสิทธิ์เพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเดสทินี เรสคิว “เปิดปฏิบัติการกำแพงเพชร ทำ ทันที Action 5”
หลังพนักงานฝ่ายปกครองได้รับการร้องเรียน และเข้าสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าคาราโอเกะเถื่อน ชื่อ “ครัวโจ๊กเกอร์แอนด์คาราโอเกะ” เข้าข่ายเป็นสถานบริการ เปิดโดยไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พบเจ้าของร้านนำเด็กนักเรียน ม.ต้น มานั่งให้บริการ อายุต่ำสุด เป็นเด็กหญิง อายุเพียง 14 ปี
ชุดจับกุมแบ่งกำลังเป็น 2 ชุด โดยชุดจับกุม 1 เข้าทำการควบคุมตัวเจ้าของร้านและตรวจสอบร้านคาราโอเกะ ชื่อ “ครัวโจ๊กเกอร์แอนด์คาราโอเกะ” ซึ่งเมื่อเข้าไปถึงภายในร้านพบ เปิดให้บริการในลักษณะเป็นสถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ 2509 มาตรา 3 (4) (ก) (ข) ตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตตั้งสถานบริการ มีผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงอายุ 36 ปี รับเป็นเจ้าของร้าน
ชุดจับกุมที่ 2 เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอลานกระบือ โดยสามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย พบเป็นเด็กหญิงอายุต่ำสุดเพียง 14 ปี และอายุ 16 ปี อีก 2 ราย
และเมื่อพบว่าเหยื่อมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามกฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง ได้ประสานให้ทาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร รับตัวเด็กไปคุ้มครองสวัสดิภาพ และดำเนินการจัดทำประวัติ และปฏิบัติตามขั้นตอนการคุ้มครองผู้เสียหายที่เกิดจากการค้ามนุษย์ต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักแก่ผู้ดูแลร้าน รวม 16 ข้อหาดังนี้
1.แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลผู้มีอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม ด้วยวิธีการฉ้อฉล หลอกลวง หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ อันเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
2.แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลผู้มีอายุไม่เกิน 15 ปี การแสวงหาประโยชน์ จากการค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม ด้วยวิธีการฉ้อฉล หลอกลวง หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ อันเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
3.เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม 4.เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลอายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
5.เป็นธุระจัดหา หรือชักพาไปซึ่งเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 6.เป็นผู้ดูแล หรือผู้จัดการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
7.เป็นผู้ดูแล หรือผู้จัดการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี อันเป็นสถานการค้าประเวณีที่มีบุคคลซึ่งมีอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย 8.เป็นผู้ดูแล หรือผู้จัดการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี อันเป็นสถานการค้าประเวณีที่มีเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ทำการค้าประเวณีอยู่ด้วย
9.เป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม 10. เป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง และได้กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
11.เป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง และได้กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม 12. เป็นนายจ้างที่ทำการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง 13.เป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง โดยไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน
14.เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาต 15.เป็นผู้ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด และกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
และ 16.ตั้งสถานบริการ (สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า) ประเภท สถานที่มีการจัดอุปกรณ์ร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมปล่อยปะละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
นอกจากนี้ ยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชุดจับกุม จะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ออกคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว เป็นเวลา 5 ปี ต่อไป
นายสดุดี พุทธัง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายในจังหวัดกำแพงเพชร ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล “มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5” ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อย และความสุขของประชาชนในพื้นที่
โดยให้เร่งแก้ไขปัญหา 5 ด้าน 1 ในนั้น คือ ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงมือทำทันที หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิรณสิทธิ์ ที่ลงพื้นที่สืบสวนร่วมกับมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ว่ามีร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีพฤติการณ์ในการนําหญิงสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี และบุคคลมาแอบแฝงขายบริการทางเพศและแสวงหาผลประโยชน์
โดยผู้ควบคุมหรือเจ้าของสถานประกอบการมีพฤติการณ์เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณี และได้รับผลประโยชน์จากการกระทําดังกล่าว ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง ในฐานค้ามนุษย์ ซึ่งเราได้ตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และความผิดเกี่ยวกับการตั้งสถานบริการรวม 16 ข้อหาหนัก
ซึ่งจะขยายผลต่อให้สุดขบวนการ และฝากไปยังสถานบริการในพื้นที่ว่า หากพบว่าร้านใดยังคงฝ่าฝืนจะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาหนัก และเสนอสั่งปิด 5 ปี ทุกร้าน ส่วนเหยื่อที่เป็นเด็ก เป็นเยาวชน เราจะให้ความคุ้มครองตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างดีที่สุด