บุกจับโกดังรับซื้อของเก่ากลางเมืองชลบุรีแหล่งผลิตน้ำกระท่อมผิด กม.รายใหญ่

ศูนย์ข่าวศรีราชา -ตำรวจเมืองชลบุรีสนธิกำลังร่วมฝ่ายปกครอง บุกตรวจโกดังรับซื้อของเก่าใน ต.สำนักบก พบเปิดซื้อของเก่าบังหน้าแท้จริงเป็นแหล่งผลิตน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอรายใหญ่ส่งขายทั่วประเทศ ยึดของกลางกว่า 3 ล้านบาท เร่งตามตัวเจ้าของดำเนินคดี
เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้ ( 12 มี.ค.)พ.ต.อ. มนต์ชัย บุญเลิศ ผกก.บก.สอท.2 พร้อมด้วย นายคเณศ ศรีตระกูล ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชลบุรี ได้ร่วมกันเข้าตรวจโกดังรับซื้อของเก่าในพื้นที่ ม. 5 ต.สำนักบก อ.เมือง ชลบุรี หลังสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ได้เปิดรับซื้อของเก่าบังหน้า แต่ด้านในคือแหล่งผลิตน้ำกระท่อมผิดกฎหมายรายใหญ่
โดยพบขวดพลาสติกจำนวนหลายหมื่นขวด หม้อต้มกระท่อม 30 ใบ ยาแก้ไอกว่า 1, 000 ขวด และใบกระท่อมสดอีกประมาณ 415 กิโลกรัมภายในโกดัง รวมทั้งป้ายเฟรนไชส์ร้านน้ำผลไม้ s1 เขียนว่าน้ำผลไม้ครบวงจร
และยังมีน้ำกระท่อมบรรจุขวดถูกนำใส่รถกระบะตู้ทึบ 2คันเพื่อเตรียมส่งขายให้กับลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางทั้งหมดมูลค่ากว่า 3 ล้านบาทไว้เป็นหลักฐาน
นายคเณศ ศรีตระกูล ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี เผยถึงการบุกจับแหล่งผลิตน้ำกระท่อมรายใหญ่ในครั้งนี้ว่าเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้จำหน่ายน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอในเขตตัวเมืองชลบุรี จนทราบว่ามีแหล่งผลิตอยู่ที่โกดังแห่งนี้ จึงขออนุมัติศาลออกหมายตรวจค้น
โดนพบว่าเป็นกาาเปิดเป็นรับซื้อของเก่าเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ แต่ด้านในกลับมีการผลิตน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงอายัดทรัพย์สินทั้งหมดไว้ตรวจสอบ
ทั้งนี้ใบกระท่อมสด สามารถจำหน่ายได้ เช่นเดียวกับน้ำกระท่อมที่ต้มโดยไม่ผสมยาแก้ไอ แต่ต้องอยู่ห่างจากสถานที่ศึกษา 100 เมตร ส่วนน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอ ไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.กระทรวงสาธารณสุข และผิด พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510
นอกจากนั้นยังพบว่าโกดังแห่งนี้ไม่มีการขออนุญาตประกอบการค้าของเก่า และยังมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายในโกดังจำนวน 20 คนเป็นชาวพม่า 19 คน คนลาว 1 คน และคนไทย 3 คน ตรวจสอบแรงง่นต่างด้าวพบไม่มีใบอนุญาตทำงาน 5 คน
จึงตั้งข้อกล่าวหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และได้นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ. เมืองชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายและจะได้ติดตามตัวเจ้าของน้ำกระท่อมทั้งมาดำเนินคดีเช่นกัน