ศิลปินตลกร่วมอาลัย แม่ “ชูษี เชิญยิ้ม” เสียชีวิตวัย 84 ปี หลังลื่นล้มเส้นเลือดสมองแตก ป่วยติดเตียงนาน 2 ปี

พระนครศรีอยุธยา - บรรยากาศโศกเศร้าแต่เรียบง่าย ศิลปินตลกและคนในวงการบันเทิงร่วมรดน้ำศพแม่ของ “ชูษี เชิญยิ้ม” ที่อยุธยา หลังลื่นล้มในห้องน้ำจนเส้นเลือดสมองแตก กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงกว่า 2 ปี ก่อนเสียชีวิตอย่างสงบ
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้( 12 มี.ค.) ที่ศาลาการเปรียญ วัดอินทาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีการจัดพิธีรดน้ำศพ นางวิไล ไชยเสนา อายุ 84 ปี มารดาของ นายชิติสรรค์ พงศ์สุภาชาคริต หรือ ชูษี เชิญยิ้ม นักแสดงตลก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า ท่ามกลางญาติพี่น้องและผู้ที่เคารพรักเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากอุบัติเหตุลื่นล้มภายในห้องน้ำเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ส่งผลให้เส้นเลือดฝอยในสมองแตก หลังจากนั้นต้องนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ภายในพิธีรดน้ำศพ มีศิลปินตลกและบุคคลในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อาลัย อาทิ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงได้เข้าสวมกอดให้กำลังใจ ชูษี เชิญยิ้ม ขณะเดียวกัน นก เชิญยิ้ม ก็เดินทางมาร่วมงาน รวมถึงพวงหรีดจาก หม่ำ จ๊กมก และ ทศพล หิมพานต์ ที่ส่งมาร่วมแสดงความอาลัย
ด้าน ชูษี เชิญยิ้ม เปิดเผยว่า หลังแม่ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำเมื่อ 2 ปีก่อน จนเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยมีน้องสาวเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนตนเองช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่าแพมเพิส ค่ายา และค่าอาหารมาโดยตลอด
“แม้ตนจะไม่ได้อยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กเพราะต้องออกมาทำงานเป็นศิลปิน แต่ก็พยายามทำหน้าที่ลูกอย่างดีที่สุด คอยไปมาหาสู่และดูแลแม่เสมอ พร้อมระบุว่าครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว 3 คน เหลือเพียงตนและน้องอีกหนึ่งคน”
ทั้งนี้ ชูษี เชิญยิ้ม ยังเปิดใจว่า เดิมตั้งใจไว้ว่าหากแม่เสียชีวิตอยากจัดพิธีเผาทันที เนื่องจากต้องการใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และไม่อยากยึดติดกับพิธีกรรมมากนัก แต่เมื่อคำนึงถึงญาติพี่น้องและประเพณีทางสังคม จึงปรับให้มีพิธีตามธรรมเนียม
อย่างไรก็ตาม หลังได้ศึกษาธรรมะกับ หลวงตาสินทรัพย์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ “หลวงตาสิ้นคิด” ทำให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้น แม้จะยังรู้สึกเสียใจอยู่ แต่ก็สามารถทำใจยอมรับความจริงได้ สำหรับกำหนดการ ครอบครัวจะสวดอภิธรรมศพเป็นเวลา 3 คืน และมีกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคมนี้
ขณะที่ ถั่วแระ เชิญยิ้ม เปิดเผยว่า ทราบข่าวการสูญเสียจากเฟซบุ๊กของ ชูษี เชิญยิ้ม ในช่วงเช้า จึงรีบเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ เนื่องจากในอดีตเมื่อครอบครัวของตนสูญเสียพ่อแม่ ชูษี เชิญยิ้ม และเพื่อนศิลปินตลกก็เคยไปร่วมแสดงความอาลัย จึงตั้งใจมาร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้เช่นกัน