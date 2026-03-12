จ.แพร่ยกทัพแฟชั่นหลากดีไซน์“ผ้าทอเมืองแพร่”ให้ชาวอีสานชมช้อมจุใจ5วันเต็ม@เซ็นทรัลขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พัฒนาชุมชน จ.แพร่ ยกทัพผู้ประกอบการผ้าทอเมืองแพร่ร่วม 50 รายพ่วงด้วยสุราชุมชนแบรนด์ดังเปิดบูธขายในงาน “แพร่พรรณผ้า สีสันสู่ภูมิปัญญาสากล”กลางห้างเซ็นทรัลขอนแก่น ให้ชาวอีสานและนักท่องเที่ยวชม ช้อปอย่างจุใจ 5 วันเต็ม 11 – 15 มี.ค.นี้ ชี้ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองหมอแคนจะช่วยดันให้ผ้าทอแพร่ก้าวสู่ตลาดสากลได้เร็วขึ้น
วันนี้ (12 มี.ค.)เวลาประมาณ 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แพร่พรรณผ้า สีสันภูมิปัญญาสู่สากล” ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก ตอกย้ำศักยภาพของผ้าทอเมืองแพร่ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์สากล ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและคุณภาพที่ประณีต
นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ MICE City ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย การนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอและสินค้า OTOP จังหวัดแพร่มาจัดแสดงในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการนำสินค้ามาจำหน่าย แต่คือการเปิดประตูเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งสองภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบและการทำธุรกิจร่วมกัน
“เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคอีสาน จะเป็นฐานสำคัญในการช่วยผลักดันผ้าทอแพร่ให้ก้าวไกลสู่ตลาดสากลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”นายคุณากรกล่าว
ขณะที่นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวเสริมว่า การจัดงานครั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้คัดสรรแบรนด์ต้นแบบ ที่ผ่านการพัฒนาดีไซน์ให้มีความร่วมสมัย ตอบโจทย์รสนิยมของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักผ้าแพร่มากยิ่งขึ้น ภายในงานนอกจากมีร้านค้าจากผู้ประกอบการกว่า 50 ร้านค้า มานำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ผ้าทอพื้นเมือง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของใช้ และสุราชุมชนของฝากจากจังหวัดแพร่มาให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย
ในงานยังมีกิจกรรม Business Matching เปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตจากจังหวัดแพร่ กับเจ้าของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต และผู้นำแฟชั่นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทาน ให้เกิดการค้าขายระหว่างภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วย
โอกาสนี้ จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักลงทุนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสองภูมิภาค ในงาน “แพร่พรรณผ้า สีสันภูมิปัญญาสู่สากล” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น