หนองคายตรวจปั๊มน้ำมันพบขายหมดแต่จำกัดเติมไม่เกิน500บาท หากใช้งานเกษตรจริงก็ซื้อหิ้วกลับได้

หนองคาย-จังหวัดหนองคาย ออกตรวจปั๊มน้ำมันในพื้นที่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ใช้รถ ไม่กักตุนน้ำมัน พบเติม คนไทย คนลาว ได้ปกติ แต่จำกัดไม่เกินคันละ 500 บาท อะลุ้มอล่วยภาคการเกษตรเติมใส่ถังขนาดเล็ก กรณีระบุชัดนำใช้งานภาคเกษตรจริง ส่วนรถบรรทุกน้ำมันส่งออกนอกประเทศได้ตามคำสั่งซื้อเดิม
บ่ายวันนี้ (12 มี.ค.) นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมัน ปตท.ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เน้นย้ำมาตรการของรัฐบาลป้องกันการกักตุนน้ำมัน โดยพบว่าที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มีการนำป้ายมาติดไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันระบุเติมน้ำมันได้ไม่เกินคันละ 500 บาท และยังพบว่ามีการนำป้ายข้อความหมด มาติดไว้ที่หัวจ่าย
โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน 95 ซึ่งพบว่าจำหน่ายหมดตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมา ทั้งนี้เจ้าของปั๊มน้ำมันเองก็ระบุว่า ในแต่ละวันจะได้รับน้ำมันตามที่บริษัท ปตท.จัดสรรให้ วันละ 10,000-30,000 ลิตร แล้วแต่สถานการณ์ ซึ่งช่วงนี้น้ำมันหมดถังทุกวัน
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายได้เน้นย้ำตามมาตรการของรัฐบาลในการขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่เอารับเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่กักตุนสินค้า ซึ่งการเติมน้ำมันในช่วงสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนั้นต้องเพิ่มความเข้มงวดและเน้นย้ำ เพื่อให้ทุกคนได้มีพลังงานใช้อย่างพอเพียงตามความจำเป็น
ส่วนประชาชนชาวลาวที่นำรถยนต์ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เข้ามาเติมน้ำมันตามปั๊มต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคายก็ยังสามารถเติมได้ปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจำกัดคันละไม่เกิน 500 บาท ตามที่กำหนด ส่วนรถบรรทุกน้ำมันข้ามประเทศก็ยังคงมีการส่งออกตามคำสั่งซื้อเดิม กรณีภาคการเกษตรหากมีประชาชนที่ยืนยันได้ว่าเป็นเกษตรกร มีการนำถังแกลลอนขนาดเล็กมาเติมกับทางปั๊มเป็นประจำอยู่แล้ว ก็อนุโลมให้เติมได้ตามปริมาณที่กำหนด ซึ่งไม่ใช่กรณีการเติมแบบกักตุนอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนี้สินค้าประเภทอื่น เช่น ทองรูปพรรณ ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนตรวจสอบราคาทองคำก่อนซื้อขายทุกครั้ง เนื่องจากบางร้านจะไม่ได้ติดป้ายราคาทองคำที่มีการปรับขึ้นลงบ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน ดังนั้นประชาชนควรตรวจสอบแบบเรียลไทม์ก่อน ส่วนสินค้าชนิดอื่น ๆ ก็ต้องขอความร่วมมือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ ทางจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่ควรกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ หากประชาชนพบเห็นการดำเนินการใด ๆ หรือการปรับราคาสินค้าที่แพงเกินจริงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที