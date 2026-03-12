รมช.กลาโหมลงพื้นที่ลพบุรี ตรวจสายการผลิตอาวุธ หนุนพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ลพบุรี - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ จ.ลพบุรี ติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์ เสริมศักยภาพกองทัพไทย ลดการพึ่งพาการจัดหาอาวุธจากต่างประเทศ
วันนี้ ( 12 มี.ค.) พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี
ในการนี้พลโทรณรงค์ โรจนเสน ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วย รวมถึงความคืบหน้าโครงการวิจัยพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพและความมั่นคงของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ได้มากที่สุด
จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทย ตลอดจนสายการผลิตของหน่วย อาทิ โรงงานสร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด รวมถึงโรงงานต้นแบบด้านการวิจัยพัฒนาอาวุธ ซึ่งมีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา และผลิตปืนใหญ่ รวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521
ทั้งนี้ การดำเนินงานของหน่วยถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารของประเทศ ช่วยลดการพึ่งพาการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคต
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมบำรุงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มิลลิเมตร และโครงการปรับปรุงพัฒนาปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตร ให้เป็นแบบอัตราจรล้อยาง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานตามแนวชายแดนของกองทัพไทย รวมถึงเยี่ยมชมสายการผลิตปืนเล็กยาวขนาดต่าง ๆ ที่ผลิตโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ พร้อมทดลองยิงปืนเล็กยาวด้วยตนเอง ณ สนามยิงปืนทดสอบของหน่วย
ก่อนเดินทางกลับ คณะได้เข้าสักการะพระพิชิตไพรีศรีสยามวงศ์ ณ โบสถ์ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล