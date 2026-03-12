บุกจับชาวจีนในเมืองพัทยา ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ลอบขายแก๊สหัวเราะ–พอตเคให้วัยรุ่น ยึดของกลางเพียบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา –ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เปิดปฏิบัติการบุกทลายรังชาวจีนกลางเมืองพัทยา ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ลอบขายสารเสพติด และ“แก๊สหัวเราะ” ให้กลุ่มวัยรุ่น ยึดของอาวุธปืน เครื่องกระสุน แก๊สหัวเราะ 17 ถัง และหัวพอตเค อีกเพียบ
พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร โฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (บก.ตม.3) เผยว่าเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ได้เปิดปฏิบัติการจับกุมชายชาวจีนภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา หลังได้รับข้อมูลจากสายลับว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายสารเสพติดและแก๊สหัวเราะผ่านช่องทางออนไลน์
ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เร่งกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ และตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Telegram โฆษณาจำหน่าย “ไนตรัสออกไซด์” หรือแก๊สหัวเราะ รวมทั้งสารเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นในเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อด้วยการสั่งซื้อแก๊สหัวเราะจำนวน 1 ถัง ในราคา 2,400 บาท
และได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอดบริเวณหน้าบ้านพัก ก่อนที่ชายชาวจีน จะเดินออกมาพร้อมกล่องบรรจุแก๊สหัวเราะ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัว
จากการตรวจค้นภายในบ้านพัก พบของกลางจำนวนมาก อาทิ อาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 มม. ยี่ห้อ TAUROS จำนวน 1 กระบอก ,กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 58 นัด ,กระสุนปืนขนาด .38 มม. จำนวน 11 นัด ,กระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 2 นัด กระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 จำนวน 3 นัด ,แม็กกาซีนปืน Glock จำนวน 1 ซอง ,หัวพอตเค จำนวน 30 ชิ้น และแก๊สหัวเราะ (ไนตรัสออกไซด์) จำนวน 17 ถัง โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนเอง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต (ไนตรัสออกไซด์/แก๊สหัวเราะ) มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และครอบครองรวมถึงจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต (เอโทมิเดต หรือพอตเค)
และได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมจะได้ขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศต่อไป