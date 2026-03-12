พ่อแม่ลูกเรือไทยโดนอิหร่านยิงถล่ม ขอปาฏิหาริย์ช่วยลูกรอดปลอดภัย

ตาก – พ่อแม่ 1 ใน 3 ลูกเรือ “มยุรี นารี” หลั่งน้ำตารอปาฏิหาริย์..บนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองตากช่วยลูกชายรอดปลอดภัย หลังโดนอิหร่านยิงขณะเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เผยก่อนเกิดเหตุเพิ่งโทร.บอกแม่ กำลังไปส่งสินค้าอินเดีย-รู้ข่าวอีกทีเรือโดนยิง แถมลูกยังสูญหาย
กรณีเรือบรรทุกสินค้า "มยุรี นารี" สัญชาติไทยถู กโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม2569 ที่ผ่านมาและมี รายงานข่าว ระบุว่ากองทัพเรือโอมาน ช่วยเหลือลูกเรือได้อย่างปลอดภัย 20 คน และมีลูกเรือสูญหาย 3 คน ซึ่งทางการไทยกำลังเร่งติดตามหาตัว โดยยังไม่มีรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บชัดเจน
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศประท้วงเหตุยิงเรือสินค้าไทย เชิญทูตอิหร่านหารือข้อเท็จจริงการช่วยลูกเรือ เร่งค้นหาอีก 3 คน พร้อมเตือนเรือไทยผ่านฮอร์มุซ
ล่าสุดวันนี้(12 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่พบนายทรงกลด ไชยวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งเป็นพ่อของนายชวลิต ไชยวงศ์ 1 ใน 3 ลูกเรือ"มยุรี นารี" ที่สูญหาย ท่ามกลางเพื่อนบ้าน-ญาติมิตรมาให้กำลังใจและรอฟังข่าวกันทั้งหมู่บ้าน
นายทรงกลด เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ลูกชายแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ไปทำงานกับบริษัทเดินเรือ ตั้งแต่หลังโควิดระบาดเป็นเวลา 5 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์ ได้เงินเดือน 30,000 กว่าบาท หลังจากได้เงินเดือนก็ส่งมาให้กับพ่อแม่และภรรยาได้ใช้
ซึ่งก่อนเกิดเหตุ 1-2 วันยังได้โทรศัพท์คุยกับแม่ว่าไปส่งสินค้าที่ประเทศอินเดียจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย จนมาทราบข่าวว่าเรือส่งสินค้าไทยถูกอิหร่านยิง แล้วลูกชายหายสาบสูญยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้ทางญาติพี่น้อง ก็ได้แต่ติดตามข่าว-บนบานศาลกล่าววัดพระบรมธาตุบ้านตาก ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือลูกชายได้คลาดแคล้วจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ขณะที่เช้าวันเดียวกันนี้ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายบุญเหลี่ยม ตาคำ นายอำเภอสามเงา พร้อมด้วยนางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา แรงงานจังหวัดตาก และ นายวรเศรษฐ์ ทิอุด กำนันตำบลยกกระบัตร มาให้กำลังใจถึงบ้าน ขณะนี้รอฟังข่าวจากสถานทูตไทยในประเทศโอมานซึ่งทางภรรยาของนายชวลิตกำลังติดต่อกับสถานทูตให้ช่วยเช็ครายชื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งประเทศโอมานให้การช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้