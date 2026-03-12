ตร.นครปฐมประชุมด่วนคลี่คดีโจรชิงทองออโรร่า บิ๊กซี พบขี่ จยย.ย้อนศรเข้าทางออกห้างก่อนลงมือ

นครปฐม - ผู้การนครปฐมนำทีมประชุมผ่านระบบซูมเร่งคลี่คลายคดีคนร้ายบุกชิงทองร้านดังในบิ๊กซี นครปฐม พบเบาะแสขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรริมถนนเพชรเกษมเข้าทางออกห้างก่อนก่อเหตุ ขณะชุดสืบสวนเร่งไล่ตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางล่าตัว
วันนี้( 12 มี.ค.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วย พร้อมด้วยรองผู้บังคับการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้า เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ศปก. สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
การประชุมดังกล่าวเป็นการสรุปแนวทางการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุ โดยเชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ไปยังผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ โดยมี พล.ต.ต. ชมชวิณ ปนะธนานนท์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในการประชุมติดตามคดี
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบว่า คนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรตามแนวถนน ถนนเพชรเกษม เข้ามายังบริเวณทางออกของห้าง Big C นครปฐม ก่อนจะเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทองออโรร่า แล้วหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งประสานตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครนครปฐม รวมถึงกล้องตามเส้นทางต่าง ๆ บนถนนเพชรเกษม เพื่อแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้าย พร้อมประกบติดตามผู้ต้องสงสัยและเข้าตรวจค้นหลายจุด แต่ยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุ
ขณะเดียวกัน ชุดสืบสวนยังคงเร่งติดตามข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนร้านทองในพื้นที่เสี่ยงให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ อาจส่งผลให้เกิดเหตุลักษณะนี้ได้ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัย หากพบเบาะแสสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที