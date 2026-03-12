ราชเลขานุการในพระองค์-นายกฯ ลงพื้นที่เพชรบุรี ติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำโครงการพระราชดำริ

เพชรบุรี - ราชเลขานุการในพระองค์ พร้อมนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่ และติดตามระบบส่งน้ำเชื่อมอ่างห้วยทรายใต้ เสริมศักยภาพบริหารจัดการน้ำตามโครงการพระราชดำริ
วันนี้( 12 มี.ค.) สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พร้อมด้วย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ
โดยคณะได้รับฟังรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง แก้มลิงลำห้วยใหญ่ ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง และ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภายหลังรับฟังรายงาน คณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ระบบส่งน้ำจากแก้มลิงลำห้วยใหญ่ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ ณ บริเวณอ่างห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำ และกระจายน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริอย่างยั่งยืน