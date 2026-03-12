เปิดปฏิบัติการพิทักษ์มุกดานารี รวบแม่เล้าวัยใสอายุแค่16 ช่วยเหยื่อ 5 รายล้วนต่ำกว่า18ปี

มุกดาหาร – กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบปรามแก๊งค้ามนุษย์ในกลางเมืองมุกดาหาร หลังพบเครือข่ายลักลอบนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ค้าประเวณีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางติดต่อหาลูกค้า ก่อนนัดหมายเสพสมกันตามโรงแรมและรีสอร์ท
วันนี้(12มี.ค.) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพโรจน์ ไทยพุทรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “พิทักษ์มุกดานารี” ซึ่งเป็นการบูรณาการกำลังระหว่างกรมการปกครอง จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
ทั้งนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ พบว่า เครือข่ายดังกล่าวใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในแอปพลิเคชัน X โพสต์ข้อความลักษณะชักชวน เช่น “รับงานมุกดาหาร” ก่อนให้ลูกค้าติดต่อผ่าน LINE เพื่อดูรายละเอียดของผู้ให้บริการ และนัดหมายสถานที่พบลูกค้าในพื้นที่ การตรวจสอบพบว่า ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บางรายมีอายุเพียง 15 ปี โดยขบวนการดังกล่าวมีลักษณะเป็นเครือข่าย มีการชักชวนเพื่อนเข้ามาร่วมขายบริการ และมีเยาวชนทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อประสานงานกับลูกค้า
เจ้าหน้าที่พบว่าแก๊งค้ามนุษย์กลุ่มนี้จะใช้ โรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นสถานที่นัดหมาย โดยคิดค่าบริการลูกค้าครั้งละประมาณ 1,500 บาท และหักค่าหัวคิวจากเด็กประมาณ 500 บาท ก่อนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจสอบ
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร สถานีตำรวจภูธรมุกดาหาร และองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ได้เข้าตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ตามแผนปฏิบัติการ “พิทักษ์มุกดานารี” สามารถจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ดังนี้
จับกุมผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 1 ราย เป็นเยาวชนอายุ 16 ปี กล่าวโทษผู้ร่วมขบวนการ 1 ราย อายุ 17 ปี จับกุมผู้กระทำผิดฐานค้าประเวณี 1 ราย อายุ 21 ปี ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 3 ราย อายุ 15 ปี 16 ปี และ 17 ปี
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบ พยานหลักฐานการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งใช้ในการจัดหาผู้เสียหาย และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
สำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการช่วยเหลือ รวม 5 ราย จะเข้าสู่กระบวนการ กลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยทีมสหวิชาชีพ ก่อนส่งต่อให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ดูแลคุ้มครองและฟื้นฟูตามขั้นตอน
ทั้งนี้ กรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปราม ขบวนการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด หากประชาชนพบเบาะแสเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์หรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ….