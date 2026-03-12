“บิ๊กนิธี” มอบรางวัล “ดาบเจริญ” ตำรวจราจรฮีโร่ ช่วยประชาชน

อุดรธานี-พล.ต.ท.นิธี หัวหน้าคณะทำงานสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ลงพื้นที่อุดรธานี มอบรางวัล “ดาบเจริญ” ตำรวจจราจรฮีโร่ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ทั้งทำคลอด นำส่งหัวใจ พร้อมชูอุดรโมเดล ทุกโรงพักมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทำหน้าที่กู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ช่วยประชาชนทันท่วงที
วันนี้ (12 มี.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี พล.ต.ท.นิธี จินต์กาญจนพงศ์ ผู้บัญชาการศึกษา (ผบช.ศ.) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะกำลังพล และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับดาบตำรวจเจริญ จันทรักษ์ ตำรวจจราจรจิตอาสา ผู้มีผลงานโดดเด่นในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีพ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี พร้อมคณะตำรวจให้การต้อนรับ
พล.ต.ท.นิธี จินต์กาญจนพงศ์ ผู้บัญชาการศึกษา (ผบช.ศ.) เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่มอบหมายให้คณะทำงานติดตามเฟ้นหาตำรวจจราจรที่มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม แม้ผลงานเหล่านั้นอาจไม่เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
“กรณีของดาบตำรวจเจริญ จันทรักษ์ อายุ 47 ปี สังกัด สภ.เมืองอุดรธานี ถือเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง จากความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ช่วยชีวิตและองค์ความรู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาบเจริญช่วยคนมาเยอะมาก ทั้งทำคลอด นำส่งหัวใจ หรือแม้กระทั่งเคสไฟช็อตไฟดูด จนต้องเดินทางมาดูด้วยตัวเองว่าเป็นใคร ทำไมถึงทำได้ขนาดนี้” พล.ต.ท.นิธี กล่าว
จากการตรวจสอบพบว่า ดาบตำรวจเจริญได้จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นติดรถสายตรวจ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าอุปกรณ์ของตำรวจโครงการพระราชดำริในกรุงเทพมหานคร และมีประวัติช่วยเหลือประชาชนมาแล้วเกือบ 12 เคส โดยเฉพาะความสามารถการเข้าถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ผ่านการรับฟังวิทยุสื่อสารและการประสานงานกับเครือข่ายโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุในนาทีวิกฤต
พล.ต.ท.นิธี ยังเน้นย้ำว่า งานลักษณะนี้ถือเป็นงานตำรวจที่แท้จริง พร้อมเสนอแนวคิดต่อยอด อุดรโมเดล โดยมีแผนผลักดันให้ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หรือ Small Unit อย่างน้อย 6 นาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงาน ไม่จำกัดเฉพาะตำรวจจราจร สามารถปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ก่อนรถพยาบาลจะเดินทางมาถึง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุได้มาก
ช่วงท้าย พล.ต.ท.นิธี ได้มอบเงินรางวัลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ดาบตำรวจเจริญและครอบครัว พร้อมฝากความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน พร้อมชื่นชมว่า ดาบตำรวจเจริญเป็นต้นแบบของตำรวจผู้มีจิตวิญญาณแห่งการบริการสาธารณะอย่างแท้จริง
ด้านดาบตำรวจเจริญ จันทรักษ์ ตำรวจจิตอาสา กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาเดินทางมาตรวจเยี่ยมถึงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้บังคับบัญชา ที่เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานในพื้นที่ รวมถึงขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุน สื่อมวลชน การทำงานคนเดียวคงทำไม่ได้ ต้องอาศัยทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานช่วยสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการดูแลประชาชนไปด้วยกัน
ขณะที่ผู้บังคับบัญชาได้ฝากถึงสื่อมวลชน ว่าตำรวจทั่วประเทศทำความดีกันทุกวัน แต่บางครั้งถ้ามีตำรวจบางรายทำไม่ดี ข่าวเหล่านั้นมักจะถูกพูดถึงบ่อย ทั้งที่จริงแล้วตำรวจจำนวนมากยังคงตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนทุกวัน อย่างกรณีของดาบเจริญ อยากให้ช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วย